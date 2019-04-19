"Метинвест" доволен одобрением АМКУ сделки по ДКХЗ, указывает на длительный срок допобязательств

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" удовлетворена одобрением Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) сделки по приобретению ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее - "Евраз-Днепродзержинский КХЗ", Каменское, ранее – Днепродзержинск Днепропетровской обл.), в то же время указывает на длительный срок действия дополнительных обязательств.

"Мы удовлетворены, что по итогам 5-летнего рассмотрения заявки АМКУ разрешил нам концентрацию доли в ДКХЗ. Как ответственная компания, "Метинвест" намерен приобрести контрольную долю при условии согласования выгодной цены с продавцами, несмотря на беспрецедентные ограничения АМКУ по продаже продукции третьим лицам в течение последующих семи лет, которые накладывают на группу дополнительные обязательства", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Метинвесте", не уточнив их содержание.

В свою очередь, пресс-секретарь АМКУ Алексей Ткачук отметил, что официальное сообщение о результатах рассмотрения вопросов комитетом в четверг, 18 апреля, будет обнародовано в пятницу.

"Если перечень дополнительных обязательств не будет признан конфиденциальной информацией, он будет также обнародован", - пояснил собеседник агентства.

В официальной информации АМКУ в пятницу по результатам рассмотрения вопросов 18 апреля сообщается: "Предоставлено разрешение компании Private Limited Liability Company Metinvest B.V. (Гаага, Нидерланды) на приобретение акций ЧАО "ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод" (название изменено на ЧАО "Днепровский коксохимический завод") (Каменское Днепропетровской обл.), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества и принятия участниками концентрации на себя обязательств".

Как сообщалось, АМКУ 18 апреля 2019 года дал согласие Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании группы "Метинвест", на приобретение ЧАО "ДКХЗ" с дополнительными обязательствами компании.

Ранее "Метинвест" получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия, однако о завершении сделки официально не сообщалось, перевод завода в группу не подтвержден.

АМКУ ранее сообщал, что в ходе анализа материалов дела было выявлено, что эта концентрация может привести к монополизации и существенному ограничению конкуренции на определенных рынках коксохимической продукции. В свою очередь, компания, в соответствии со ст.31 закона "О защите экономической конкуренции", заявила о готовности взять на себя ряд обязательств, которые устраняют потенциальное негативное влияние концентрации на конкуренцию, что позволит комитету принять решение по данному вопросу.

В пресс-релизе АМКУ ранее содержался перечень предложений группы "Метинвест", среди которых - обязательство в течение трех лет, при наличии спроса со стороны субъектов ведения хозяйства, не связанных отношениями контроля с участниками концентрации, обеспечить реализацию по рыночным ценам не менее 70% кокса ДКХЗ, не менее 50% коксового ореха, коксовой мелочи и каменноугольного масла предприятия в интересах таких субъектов ведения хозяйства.

"Метинвест" также ранее был готов в течение трех лет, один раз в год, предоставлять АМКУ информацию о поставках кокса, коксового ореха, коксовой мелочи и каменноугольного масла ДКХЗ с указанием потребителей.

"Евраз-Днепродзержинский коксохимический завод" на собрании акционеров 18 сентября 2017 года сменил название на "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) и преобразовался из публичного (ПАО) в приватное акционерное общество (ЧАО). При этом акционеры ликвидировали ревкомиссию как контролирующий орган, полностью сменили набсовет. В его состав в качестве независимых директоров введены председатель союза "Украинские эмитенты" Сергей Румпа, гендиректор ЧАО "Альтана Капитал" и по совместительству ООО "Альтана асистанс" Елена Амитан и вице-президент объединения "Укрметаллургпром", директор ООО НПО "Авиационные системы Украины" Егор Коваленко.

По данным НДУ на третий квартал 2018 года, компаниям Salurex Limited, Мisandaiko Holdings Ltd. (обе - Кипр) и Altana Limited (Британские Виргинские о-ва) принадлежит по 161 млн 293,952 тыс. акций (23,6384% уставного капитала), компании Мastinto Trading Ltd. (Кипр) – 161 млн 293,951 тыс. акций (23,6384%).

Уставный капитал ЧАО составляет 170,584 млн грн.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. В 2018 году группа получила $11,88 млрд выручки, рентабельность по EBITDA составила 21%.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".