Экономика

10:07 19.04.2019

"Овостар" в 2018г сократил чистую прибыль на 23,6%

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"Овостар" в 2018г сократил чистую прибыль на 23,6%

Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один из ведущих производителей яиц и яичных продуктов в Украине, по итогам 2018 года сократила чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом - до $17,5 млн.

Согласно отчету "Овостара", обнародованному в пятницу, его выручка в прошлом году возросла на 27% - до $125 млн, валовая прибыль незначительно уменьшилась по сравнению с предыдущим годом и составила $30,7 млн.

Показатель EBITDA в 2018 году сократился на 17% - до $21,9 млн. Активы группы в 2018 году выросли на 11% - до $145,6 млн. Общий долг сократился на 31% - до $9,3 млн, объем денежных средств - на 4% и составил $14,3 млн.

Яичный сегмент "Овостара" сгенерировал 73% общей выручки, сегмент яичных продуктов – 27%.

При этом экспортная выручка в 2018 году возросла на 17% - до $55,7 млн. В общей структуре продаж на Украину приходилось 55%, страны Среднего Востока - 26%, ЕС - 16%, другие страны - 3%.

В "Овостаре" намерены в 2019 году и далее расширять производственные мощности с целью выхода производства на 2 млрд яиц в год.

В рамках инвестиционной программы группа в 2018 году построила два птичника для кур-несушек, приобрела и установила оборудование для сортировки яиц, купила и начала реконструкцию объекта по переработке яиц в Киевской области.

"В 2019 год мы намерены продолжать инвестиционную программу по строительству еще двух птичников для кур-несушек и двух домов для выращивания молодых кур-несушек. Планируем также построить птицеперерабатывающий завод", - указали в годовом отчете.

Кроме того, в планах - увеличить объем экспорта яиц и яичных продуктов.

"Ожидается, что в 2019 году наши экспортные продажи принесут около 50% от общей выручки при условии, что никакие внешние факторы не окажут негативного влияния на производство. Что касается операционных результатов, ожидаем, что доля экспорта в общем объеме продаж яиц останется на уровне более 40%, сухих яичных продуктов - более 70%, жидких яичных продуктов - более 40%", - отмечается в документе.

В планах на 2019 год - увеличить производство яиц на 14% - 1,85 млрд шт., сухих яичных продуктов - на 12%, до 3,3 тыс. тонн, жидких - на 12%, до 14 тыс. тонн. Поголовье кур-несушек группы может вырасти на 13% – до 7,9 млн голов.

Теги: #овостар #украина #прибыль
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