Экономика

09:39 19.04.2019

Uber привлекла $1 млрд инвестиций для подразделения самоуправляемых автомобилей

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Uber привлекла $1 млрд инвестиций для подразделения самоуправляемых автомобилей

Uber Technologies Inc. получила инвестиции в размере $1 млрд от японской Toyota Motor, производителя автомобильных компонентов Denso и Vision Fund, для нового подразделения Advanced Technologies Group (UberATG), которое займется разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей.

"Рад сообщить, что Toyota, Denso и SoftBank Vision Fund инвестируют $1 млрд в UberATG, и мы вместе работаем на будущее сферы мобильности", - написал главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи в микроблоге в Twitter.

В пресс-релизе Uber отмечается, что Toyota и Denso инвестируют в общей сложности $667 млн, Vision Fund - $333 млн. Таким образом, подразделение UberATG оценено в $7,25 млрд.

Uber Technologies, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, ранее в этом месяце сообщила о подготовке к первичному размещению акций.

IPO Uber, которое состоится в начале мая в Нью-Йорке, может стать крупнейшим за последние годы. Как ожидается, Uber будет оценена более чем в $100 млрд.

Теги: #toyota #инвестиции #uber #softbank
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