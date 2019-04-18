Почти 30% из $4,3 млрд товарооборота РФ и Украины попало под ограничения –Минэкономразвития РФ

Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительством РФ водятся ограничения, оценивается более чем в $4,3 млрд, что составляет почти 30% от общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году, сообщил в четверг глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Перечень украинской продукции, попадающей под вводимые правительством ограничения, формировался, в том числе, с точки зрения возможностей ее замещения как отечественными товарами, так и продукций из иных государств", - привела пресс-служба Минэкономразвития комментарий министра относительно расширения запрета на ввоз товаров из Украины и ограничении вывоза.

Ранее в четверг на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, расширяющее запрет на импорт ряда товаров из Украины и вводящее запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину, а также ограничивающее экспорт угля. По его словам, это стало ответом на принятое несколькими днями ранее решение правительства Украины о расширении списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

В частности, Россия расширила запрет на ввоз из Украины отдельных видов украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн, уточнил Д.Медведев.

Кроме того, по его словам, постановлением "устанавливается запрет на экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов".

При этом он пояснил, что документом "определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений (их будет выдавать Минэкономразвития - ИФ)". В эту категорию включены отдельные виды нефтепродуктов, а также уголь