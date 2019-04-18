Супруг Маркаровой и основатель "Киевстара" продали киевский проект МФК "ІТТ-Плаза" возле ст.м. "Олимпийская"

Супруг министра финансов Оксаны Маркаровой Даниил Волынец и основатель компании "Киевстар", крупнейшиго оператора мобильной связи в Украине, Игорь Литовченко вышли из состава акционеров ЧАО "ІТТ-Плаза", владеющего проектом строительства многофункционального комплекса (МФК) ITT Plaza в Киеве.

Согласно данным в системе НКЦБФР, по состоянию на третий квартал 2018 года участниками предприятия являлись Игорь Литовченко (48%), Даниил Волынец (30%), ООО "Транскон" (19,6%).

ЧАО "ІТТ-Плаза" входило в инвестиционную группу "ІТТ-Инвест", компания планировала реализовать проект многофункционального центра ITT-Плаза площадью 140 тыс. кв. м на участке 2 га по ул.Физкультуры,23, 30, ул.Короленковской,16-20,22, недалеко от ст. м. "Олимпийская".

Проект включал строительство четырехзвездочной гостиницы Crowne Plaza, предварительный договор на управление которой в 2008 году был подписан с InterContinental Hotels Group.

Помимо гостиницы, в рамках проекта планировалось построить четыре офисные башни класса "А" высотностью до 23 этажей и общей площадью более 88 тыс. кв. м

В начале 2019 года киприйская Milomyr Limited и Oppertunist Services Limited (Британские Виргинские о-ва) сообщили о намерениях приобрести по 98,2 млн штук простых именных акций или по 25% ЧАО " ІТТ-Плаза".

При этом по состоянию на 18 апреля, согласно данным Единого госреестра, конечным бенефициаром ЧАО "ІТТ-Плаза" указан Эдуард Машика, закарпатский подполковник милиции в отставке. Он также является владельцем ООО "Резорт Инвест Девелопмент" (Киев) и ООО "Днипроплаза" (1%).

Так, по информации предприятия в системе НКЦБФР, 19 марта ткущего года в ЧАО был назначен новый главный бухгалтер – Лидия Явроская, ранее занимавшую аналогичную должность в ООО "Агросервис". На должность генерального директора назначен некий Дмитрий Герсак.

ФИГ "ITT" работает в Украине с 1995 года. В ее состав входят компании: "ІТТ-Инвест" (торговля ценными бумагами и инвестиционно-банковская деятельность), "ІТТ-Капитал" (прямое финансирование), "ІТТ-Менеджмент" (управление активами и фондами), "ІТТ-Консалт" (инвестиционный консалтинг) и "ITT-Плаза" (управление недвижимостью, услуги по аренде нежилых помещений и по хранению и отгрузки товаров), "ITT-Недвижимость" (сдача в аренду недвижимости) и др.

Д.Волынец, в свое время возглавлявший набсовет Ощадбанка, является мажоритарным акционером "Аккордбанка", руководителем творческой архитектурной мастерской "Архитекта", бенефициаром ИК "ITT Инвест" и ООО "Транскон". Согласно декларации О.Маркаровой за 2017 год, ему также принадлежали доли в ПАО "ITT-Плаза" (30,0575%), ЧАО "КПК" (16,67%), ЧАО СК "Аверс" (65%), ПАО "ЗППХ" (15,4936%).

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