Экономика

12:44 18.04.2019

Россия с 1 июня ограничит поставки угля в Украину - Медведев

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Россия с 1 июня ограничит поставки угля в Украину - Медведев

Поставки угля в Украину с 1 июня будут возможны только при получении отдельных разрешений, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

"Определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня этого года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений. В эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, и те же самые нефть и нефтепродукты", - сказал он.

Соответствующее постановление правительства уже подписано, отметил Д.Медведев.

Поставки российского угля в Украину в 2018 году выросли на 29% - до 12,4 млн тонн, сообщало Минэнерго РФ. Ведомство прогнозировало, что в 2019 году объем экспорта сохранится на том же уровне.

Теги: #россия #украина #уголь
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