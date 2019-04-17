Потребнастроения украинцев в марте-2019 ухудшились - исследование

Индекс потребительских настроений в марте 2019 года по сравнению с февралем снизился на 1,7 пункта – до 65,3 по 200-балльной шкале, свидетельствует исследование Info Sapiens.

"Среднее значение индекса потребительских настроений в первом квартале 2019 года превышает среднее значение за четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год. Наибольший прирост в первом квартале показывают индексы ожиданий развития экономики в ближайший год и в следующие пять лет", – комментируют аналитики Info Sapiens.

При этом они уточняют, что улучшение ожиданий развития экономики в первом квартале этого года связаны с оптимистичными надеждами относительно результатов президентских выборов. А в марте украинцы высказали пессимизм в отношении ожидаемого роста экономики страны в ближайший год – показатель соответствующего индекса снизился на 4,5 пункта – до 60,7, указывается в материалах исследования.

Мартовский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос по отношению к февралю на 5,4 пункта – до 129. На 5,3 пункта повысился индекс девальвационных ожиданий – до 151,2.

Индекс инфляционных ожиданий прибавил 2,2 пункта в марте и достиг 184,5.

Украинцы в марте также были менее склонны делать крупные покупки – соответствующий индекс сократился на 2,2 пункта, до 75,1.

Негативный тренд также коснулся ожидаемых изменений материального положения – соответствующий индекс снизился на 2,1 пункта, достигнув уровня 61,2.

В целом индекс экономических ожиданий в марте вырос на 1,4 пункта - до 68,1.

С июня 2000 года GfK Ukraine проводила исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине, с 2019 года его проводит Info Sapiens при содействии Dragon Capital. Опрашивается 1 тыс. респондентов.