Экономика

19:35 17.04.2019

Потребнастроения украинцев в марте-2019 ухудшились - исследование

2 мин читать
Потребнастроения украинцев в марте-2019 ухудшились - исследование

Индекс потребительских настроений в марте 2019 года по сравнению с февралем снизился на 1,7 пункта – до 65,3 по 200-балльной шкале, свидетельствует исследование Info Sapiens.

"Среднее значение индекса потребительских настроений в первом квартале 2019 года превышает среднее значение за четвертый квартал 2018 года и весь 2018 год. Наибольший прирост в первом квартале показывают индексы ожиданий развития экономики в ближайший год и в следующие пять лет", – комментируют аналитики Info Sapiens.

При этом они уточняют, что улучшение ожиданий развития экономики в первом квартале этого года связаны с оптимистичными надеждами относительно результатов президентских выборов. А в марте украинцы высказали пессимизм в отношении ожидаемого роста экономики страны в ближайший год – показатель соответствующего индекса снизился на 4,5 пункта – до 60,7, указывается в материалах исследования.

Мартовский показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос по отношению к февралю на 5,4 пункта – до 129. На 5,3 пункта повысился индекс девальвационных ожиданий – до 151,2.

Индекс инфляционных ожиданий прибавил 2,2 пункта в марте и достиг 184,5.

Украинцы в марте также были менее склонны делать крупные покупки – соответствующий индекс сократился на 2,2 пункта, до 75,1.

Негативный тренд также коснулся ожидаемых изменений материального положения – соответствующий индекс снизился на 2,1 пункта, достигнув уровня 61,2.

В целом индекс экономических ожиданий в марте вырос на 1,4 пункта - до 68,1.

С июня 2000 года GfK Ukraine проводила исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине, с 2019 года его проводит Info Sapiens при содействии Dragon Capital. Опрашивается 1 тыс. респондентов.

Теги: #настроения #украина #потребители
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:22 17.04.2019
Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в среду, потерь нет

Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в среду, потерь нет

17:57 17.04.2019
Суд арестовал экс-нардепа Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в 7 млн грн – "Центр противодействия коррупции"

Суд арестовал экс-нардепа Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в 7 млн грн – "Центр противодействия коррупции"

17:33 17.04.2019
Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений

Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений

17:16 17.04.2019
Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются

Переговоры по формату дебатов между Порошенко и Зеленским еще продолжаются

16:55 17.04.2019
Компании получили первые решения судов относительно обжалования приказов МЭРТ о спецсанкциях

Компании получили первые решения судов относительно обжалования приказов МЭРТ о спецсанкциях

16:47 17.04.2019
Путин заявил, что в его графике нет встречи в "нормандском формате"

Путин заявил, что в его графике нет встречи в "нормандском формате"

16:40 17.04.2019
Влияние досрочных выборов в Раду на экономику будет небольшим, но лучше их избежать – президент EBA

Влияние досрочных выборов в Раду на экономику будет небольшим, но лучше их избежать – президент EBA

16:27 17.04.2019
ГБР расследует дело о получении Сытником неправомерной выгоды от экс-нардепа Крючкова

ГБР расследует дело о получении Сытником неправомерной выгоды от экс-нардепа Крючкова

16:11 17.04.2019
В Одессе до конца 2020г запланировано открытие трех ТРЦ – UTG

В Одессе до конца 2020г запланировано открытие трех ТРЦ – UTG

16:02 17.04.2019
Порошенко против смены правил парламентских выборов перед их проведением

Порошенко против смены правил парламентских выборов перед их проведением

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин увеличил объем продаж ОВГЗ до 13,5 млрд грн за счет долларовых ОВГЗ с досрочным погашением

"Нафтогаз" ждет возобновления переговоров с "Газпромом" после президентских выборов - Коболев

Минфин надеется на работу Рады для выполнения программы МВФ

"Газпром" увеличил транзит газа через Украину на 25% из-за ремонта "Ямал-Европа" – "Нафтогаз"

Украина и Словакия готовы увеличить взаимный товарооборот до $1,5 млрд в год

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС подготовил предварительный список товаров из США для введения импортных пошлин

Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г превысил 5,2 млрд грн - IAB Ukraine

Товарооборот продовольственных сетей Fozzy Group в 2018 г. увеличился на 26%

Кабмин выделил 200 млн грн Укринфрапроекту на проэктирование аэропорта "Приднепровье"

Кабмин предложит Раде ратифицировать соглашение о ЗСТ с Израилем

Uber в мае запустит пилотный проект Uber Shuttle в Киеве

"Нафтогаз" просит Кабмин снизить цену газа для населения до рыночной с 1 мая

Бизнес улучшил свои ожидания по темпам экономического роста

Минфин увеличил объем продаж ОВГЗ до 13,5 млрд грн за счет долларовых ОВГЗ с досрочным погашением

"Нафтогаз" ждет возобновления переговоров с "Газпромом" после президентских выборов - Коболев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА