Экономика

14:20 17.04.2019

Кабмин выделил 200 млн грн Укринфрапроекту на проэктирование аэропорта "Приднепровье"

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Кабмин выделил 200 млн грн Укринфрапроекту на проэктирование аэропорта "Приднепровье"

Кабинет министров на заседании в среду решил перераспределить финансирование по программе "Проэктирование и строительство аэропорта "Приднепровье", выделив 200 млн грн на разработку проектной документации Государственному агентству инфраструктурных проектов.

"Государственное агентство инфраструктурных проектов приступает к проектированию и строительству аэропорта в Днепропетровской области", - прокомментировал указанное решение Кабмина министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Как отмечается в пояснительной записке к соответствующему постановлению Кабмина, текстом которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", по мнению Кабмина, Укринфрапроект обладает достаточными компетенциями и значительным позитивным опытом по реализации проектов строительства/реконструкции объектов инфраструктуры аэропортов за счет государственных средств в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры В.Омелян высказывал ожидания, что через 2 года после начала работы нового аэропорта, его пассажиропоток составит 1,5-2 млн пассажиров. Инициатором строительства аэропорта в Днепре является президент Украины Петр Порошенко. В государственном бюджете на 2019 году предусмотрено 200 млн грн на подготовку проектной документации по аэропорту в Соленом.

Теги: #омелян #украина #кабмин #аэропорт
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