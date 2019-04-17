Экономика

11:36 17.04.2019

Uber в мае запустит пилотный проект Uber Shuttle в Киеве

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Uber в мае запустит пилотный проект Uber Shuttle в Киеве

Компания Uber планирует в мае 2019 года запустить в Киеве пилотный проект Uber Shuttle – сервис по бронированию места в микроавтобусе, который будет следовать по ряду выбранных направлений в рамках города, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании Uber.

Помимо Киева, также доступен в Каире (Египет) и Монтеррее (Мексика).

Как отметили в Uber, во время этого пилотного проекта пользователи смогут забронировать через приложение Uber место в микроавтобусе, который будет курсировать по одному из заранее определенных направлений.

"Uber стремится стать мультимодальной платформой для персональных мобильных сервисов, предоставляя пользователям доступ к различным видам транспорта одним нажатием кнопки, так чтобы они могли передвигаться по городу, не нуждаясь в собственном автомобиле. С пилотным запуском Uber Shuttle в Киеве мы предлагаем опыт использования этого сервиса пользователям здесь, в Украине", - цитируют в пресс-службе слова вице-президента и регионального директора Uber в Европе, Африке и на Ближнем Востоке Пьера-Димитрия Гор Коти.

В компании отметили, что основная цель пилотного проекта – использование технологии Uber, для предложения украинским пользователям еще одного альтернативного способа передвижения по городу.

"Этот пилотный проект является частью стратегии Uber по расширению возможностей мобильности, доступных на платформе", - подчеркивают в Uber.

Пьер-Димитри Гор Коти также отметил, что Украина - очень важна для Uber, и компания будет продолжать инвестировать в страну, продвигая на украинском рынке новые продукты.

Команда Uber в Украине в своем блоге обратилась к киевлянам с просьбой рассказать, какие маршруты, по их мнению, могут стать самыми популярными в городе.

Uber Shuttle – третья новая услуга, которую Uber запускает в Украине в течение полугода, после сервиса доставки еды Uber Eats и сервиса Green с 100% подачей электромобилей.

Информация о направлениях и цены на поездки будут доступны в день запуска Uber Shuttle.

Как сообщалось, в марте Uber запустил сервис Green, а ранее - сервис по доставке еды Uber Eats в Киеве.

Uber - технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по заказу поездок, доставке еды и аренде электровелосипедов. Компания предоставляет услуги примерно в 600 городах в 64 странах.

В Украине Uber присутствует с 2016 года, доступен в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Теги: #киев #украина #uber
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