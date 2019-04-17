Экономика

09:30 17.04.2019

Бизнес улучшил свои ожидания по темпам экономического роста

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Бизнес улучшил свои ожидания по темпам экономического роста

Украинский бизнес улучшил свои ожидания по темпам экономического роста и созданию новых рабочих мест в течение следующих 12 месяцев, свидетельствуют итоги опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком Украины (НБУ) в январе-марте 2019 года.

Как сообщается на сайте центробанка, 38% компаний ожидают, что объемы производства возрастут, а 12,7% прогнозируют, что снизятся. Баланс ответов по росту производства составляет 25,3% (в предыдущем опросе - 18,2%). При этом положительные ожидания наблюдаются среди предприятий всех видов экономической деятельности.

Индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составляет 119,7% (в предыдущем квартале - 117,3%).

"Предприниматели ожидают улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий, в том числе за счет роста производства и реализации продукции, в частности, на экспорт. В связи с этим компании планируют увеличить инвестиции в основные средства, активнее привлекать кредитные ресурсы и новых работников", - отмечено в сообщении.

По данным НБУ, более 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев и только 8,7% ожидают сокращения объемов реализации продукции. Наибольшие ожидания по росту продаж – у предприятий строительства, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта и связи. Более трети компаний ожидают роста экспорта.

Почти треть компаний ожидает улучшения своего финансового состояния, только 8% - ухудшение. Наиболее оптимистично настроены компании в сфере строительства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Более трети компаний прогнозирует, что объем инвестиционных расходов на оборудование возрастет и только 9% предприятий ожидают сокращения таких инвестиций.

Пятая часть компаний прогнозирует, что количество работников на их предприятиях вырастет. Наиболее оптимистично настроены предприятия в строительстве и перерабатывающей промышленности.

Бизнес готовится поднимать зарплаты - большинство компаний (74,1%) считают, что их расходы на оплату труда работников в течение следующих 12 месяцев возрастут.

Согласно данным опроса, более трети компаний планируют привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев. При этом предприятия продолжают отдавать предпочтение займам в национальной валюте.

Основные факторы, которые, по оценкам бизнеса, ограничивают способность наращивать производство, - это высокие цены на энергоносители, а также на сырье и материалы.

Как свидетельствуют результаты опроса, улучшились ожидания бизнеса по инфляции. Предприниматели ожидают, что в течение следующих 12 месяцев инфляция составит 9%, тогда как в предыдущем квартале показатель был 9,5%. Также существенно выросла доля компаний, которые ожидают инфляцию близкую к цели НБУ - 5% в первом квартале 2020 года.

В течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс гривни на уровне 29,32 грн/$1, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составил 29,99 грн/$1. В отличие от предыдущего опроса, когда почти половина респондентов прогнозировала, что курс в течение следующих 12 месяцев будет колебаться на уровне 29-30 грн/$1, в первом квартале 2019 года почти половина опрошенных считает, что курс в течение следующих 12 месяцев не превысит отметки 29 грн/$1.

НБУ уточняет, что опрос проводился с 4 февраля по 6 марта 2019 года. В нем приняли участие 703 предприятия из 22 регионов страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой и Луганской областей).

Теги: #опрос #нбу #украина #бизнес
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