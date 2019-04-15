"Владимир-Волынская птицефабрика" инвестирует EUR38 млн в строительство перерабатывающих мощностей

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" (Волынская обл.) инвестирует EUR38 млн в строительство нового цеха по переработке курицы, который позволит удвоить производство, сообщила гендиректор предприятия Алина Сыч.

По ее словам, мощность нового цеха составит 13,5 тыс. бройлеров в час. Строительство планируется завершить за полтора-два года. Компания будет производить на данной площадке продукцию под ТМ "Эпикур" – куриное мясо, выращенное без антибиотиков и стимуляции роста.

"Ежемесячный прирост продаж мяса бренда "Эпикур" составляет порядка 43%. Мы выращиваем 4,6 млн голов единоразовой посадки. Поскольку спрос на нашу продукцию растет, мы начинаем строительство новых мощностей, чтобы увеличить объемы производства. В рамках общего производства фабрики, доля "Эпикур" составляет более 30%, остальное выращивается по стандартной технологии", – рассказала А.Сыч в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, компания планирует отвести большую часть новых мощностей для производства бренда "Эпикур". Продукцию под этим брендом компания реализует в торговых сетях "Ашан", "Метро", "Фуршет", Novus, "Фора", "Велыка Кышеня", "МегаМаркет" и других, сейчас выходит на сеть "Сильпо".

"Приоритетом для нас является развитие бренда "Эпикур" именно в Украине. Доля экспорта у предприятия незначительна – порядка 5-6%. Сейчас мы поставляем сертифицированную продукцию Halal в страны Ближнего Востока и Африки под ТМ Al Dalal chicken и Delika. Новый цех позволит увеличить производство и пройти всю необходимую сертификацию для экспорта в Европу", - отметила гендиректор компании.

Кроме того, "Владимир-Волынская птицефабрика" активно внедряет проекты по альтернативной энергетике.

"Мы перевели 70% отопления на твердотопливные котлы на древесине, воду для цеха переработки подогреваем путем сжигания пера как отхода. Также у нас есть проект по производству соломенных брикетов для отопления", - рассказала А.Сыч.

"Технологию биогаза мы не развиваем, поскольку параллельно с новым цехом мы запускаем производство костной муки, и все отходы будут направляться туда. Эта мука является основой для кормов. Стоимость только этого проекта – EUR3,8 млн", - добавила она.

ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика" – украино-голландское предприятие, входит в состав ГК Openmind. В инфраструктуру фабрики входит 100 птичников, цех по переработке и комбикормовый завод мощностью 10 тыс. тонн в месяц.

Компания производит курятину под брендом "Эпикур" без антибиотиков и стимуляции роста, а также курятину под ТМ "Чебатурочка". Имеет семь филиалов в Владимире-Волынском, Львове, Киеве, Виннице, Житомире, Харькове и Одессе.

По результатам 2017 года доля птицефабрики составила около 6% украинского рынка.

Основателем и гендиректором Openmind является Алексей Коваленко.