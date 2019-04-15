Шебелинский ГПЗ за 3 мес. увеличил переработку на 6%

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в январе-марте 2019 года увеличил переработку нефтяного сырья на 6% (на 7 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 122,8 тыс. тонн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, в марте-2019 переработка ГПЗ составила 44,7 тыс. тонн, что на 25,9% (на 9,2 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Завод за три месяца увеличил производство бензина на 53% (на 14 тыс. тонн) – до 40,4 тыс. тонн, мазута – на 31,5% (на 2,3 тыс. тонн), до 9,6 тыс. тонн, но снизил дизтоплива – на 20,3% (на 4,7 тыс. тонн), до 18,4 тыс. тонн.

Загрузка мощностей ШГПЗ за первый квартал текущего года составила 49,1% против 46,3% в январе-марте-2018.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил переработку газоконденсата на 8% (39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454 тыс. тонн. В 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (3,2 тыс. тонн) – до 130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% (2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ, Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства.