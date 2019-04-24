Экономика

10:29 24.04.2019

Шебелинский ГПЗ готов заместить часть белорусского топлива на украинском рынке

2 мин читать
Шебелинский ГПЗ готов заместить часть белорусского топлива на украинском рынке

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.), эксплуатируемый АО "Укргазвыдобування" (УГВ), на фоне приостановки Беларусью экспорта нефтепродуктов в Украину, готов в апреле-мае дополнительно предложить украинскому рынку от 15 тыс. тонн до 20 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, сообщил коммерческий директор УГВ Сергей Федоренко в соцсети Facebook.

"Мы активно допродаем бензины, смотрим на объемы дизеля для реализации. Суммарно можем предложить дополнительно 15-20 тыс. и в апреле-мае", – написал он.

Читайте новости также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, 23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. По оценкам консалтинговой группы "А-95", Украине в связи с данной ситуацией может понадобиться найти источники замещения поставки до 180 тыс. тонн в месяц.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил переработку газоконденсата на 8% (39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454 тыс. тонн. В 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (3,2 тыс. тонн) – до 130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% (2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн.

Теги: #шебелинский_гпз #нефтепродукты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 24.04.2019
Инвестаналитики сдержанно оценивают возможные негативы для Украины от ограничения РФ поставок угля и нефтепродуктов

Инвестаналитики сдержанно оценивают возможные негативы для Украины от ограничения РФ поставок угля и нефтепродуктов

10:54 23.04.2019
В Минске говорят о возможности увеличения поставок темных нефтепродуктов в Украину на фоне российских санкций

В Минске говорят о возможности увеличения поставок темных нефтепродуктов в Украину на фоне российских санкций

10:45 23.04.2019
Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и Балтию

Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и Балтию

15:50 22.04.2019
Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

13:16 15.04.2019
Шебелинский ГПЗ за 3 мес. увеличил переработку на 6%

Шебелинский ГПЗ за 3 мес. увеличил переработку на 6%

11:51 18.03.2019
Китай обещает упростить правила участия иностранных инвесторов в нефтегазовых проектах

Китай обещает упростить правила участия иностранных инвесторов в нефтегазовых проектах

12:08 11.02.2019
Систематическое хищение нефтепродуктов структуры "Нафтогаза" из железнодорожных цистерн на Харьковщине пресекли правоохранители

Систематическое хищение нефтепродуктов структуры "Нафтогаза" из железнодорожных цистерн на Харьковщине пресекли правоохранители

16:28 30.01.2019
Международная сеть АЗК Avia в партнерстве с Wexler Group выходит на рынок Украины

Международная сеть АЗК Avia в партнерстве с Wexler Group выходит на рынок Украины

15:50 09.01.2019
Борьба властей Мексики с хищением нефтепродуктов спровоцировала топливный кризис

Борьба властей Мексики с хищением нефтепродуктов спровоцировала топливный кризис

16:58 11.12.2018
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами во Львовской области ликвидирован

Пожар в резервуаре с нефтепродуктами во Львовской области ликвидирован

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Инвестаналитики сдержанно оценивают возможные негативы для Украины от ограничения РФ поставок угля и нефтепродуктов

"Нафтогаз" в мае увеличит цену на природный газ для промпотребителей на 5,2-11,5%

"Нафтогаз" в 2018г снизил чистую прибыль в 2,8 раза

Минфин понизил ставку 4-мес. ОВГЗ до 19% и впервые с августа-2018 продал 5-летние ОВГЗ

Минфин на аукционах ОВГЗ 23 апреля привлек в госбюджет более 11,24 млрд грн и $82,14 млн.

ПОСЛЕДНЕЕ

Минэнергоугля работает над базой для развития системы накопления э/э

Госгеонедра продало в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн

Госгеонедра продало в "Прозорро" лицензии на месторождения графита, бериллиевых, титан-апатитовых и циркон-флюоритовых руд за 142,2 млн грн

"Нафтогаз" в мае увеличит цену на природный газ для промпотребителей на 5,2-11,5%

"Нафтогаз" в 2018г снизил чистую прибыль в 2,8 раза

Минфин понизил ставку 4-мес. ОВГЗ до 19% и впервые с августа-2018 продал 5-летние ОВГЗ

Минфин на аукционах ОВГЗ 23 апреля привлек в госбюджет более 11,24 млрд грн и $82,14 млн.

Банкиры расходятся в прогнозах учетной ставки

"Богдан Моторс" не будет выплачивать дивиденды за 2018 г.

Промпроизводство в Украине в марте-2019 к марту-2018 выросло на 2,1%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА