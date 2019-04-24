Шебелинский ГПЗ готов заместить часть белорусского топлива на украинском рынке

Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.), эксплуатируемый АО "Укргазвыдобування" (УГВ), на фоне приостановки Беларусью экспорта нефтепродуктов в Украину, готов в апреле-мае дополнительно предложить украинскому рынку от 15 тыс. тонн до 20 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, сообщил коммерческий директор УГВ Сергей Федоренко в соцсети Facebook.

"Мы активно допродаем бензины, смотрим на объемы дизеля для реализации. Суммарно можем предложить дополнительно 15-20 тыс. и в апреле-мае", – написал он.

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Как сообщалось, 23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти. По оценкам консалтинговой группы "А-95", Украине в связи с данной ситуацией может понадобиться найти источники замещения поставки до 180 тыс. тонн в месяц.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Как сообщалось, Шебелинский ГПЗ в 2018 году сократил переработку газоконденсата на 8% (39,5 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 454 тыс. тонн. В 2018 году завод снизил производство бензина на 2,4% (3,2 тыс. тонн) – до 130,6 тыс. тонн, дизтоплива – на 12,6% (12,3 тыс. тонн), до 85,1 тыс. тонн, мазута – на 7,9% (2,7 тыс. тонн), до 31,3 тыс. тонн.