Поголовье КРС в Украине к 1 апреля сократилось

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя, части зоны проведения ООС) по состоянию на 1 апреля 2019 года составило 3,66 млн голов, что на 3% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года, сообщила Государственная служба статистики.

При этом поголовье коров к указанной дате сократилось на 4% – до 1 млн 926,7 тыс. голов.

Согласно данным Госстата, в январе-марте 2019 года поголовье свиней увеличилось на 0,8% – до 6 млн 168 тыс. голов, овец и коз – сократилось на 2,7%, до 1 млн 474,3 тыс. голов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 апреля 2018 года увеличилось на 3,7%, составив 204 млн 798 тыс. голов.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, поголовье КРС в Украине в 2018 году составило 3,38 млн голов, что на 4,3% меньше, чем в 2017 году. Поголовье свиней сократилось на 2% - до 5,99 млн голов, овец и коз на 3,1% - до 1,27 млн голов, птицы выросло на 2,9% - до 210,79 млн голов.