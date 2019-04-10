Экономика

11:18 10.04.2019

Делегация НБУ в среду отбывает на собрание МВФ в Вашингтон

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Делегация НБУ в среду отбывает на собрание МВФ в Вашингтон

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий в составе украинской делегации в среду отбывает в Вашингтон на ежегодное весеннее собрание Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), сообщила пресс-служба центробанка в Facebook.

Согласно сообщению, в украинскую делегацию от центробанка также входят директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук и начальник управления европейской интеграции и международных программ Владимир Кучин.

Весеннее собрание МВФ и ВБ проходит в Вашингтоне 8-14 апреля 2019 года. В ходе мероприятия украинская делегация встретится с представителями МВФ, ВБ, Международной финансовой корпорации, крупнейших международных инвестиционных компаний и банков. Также у Я.Смолия запланирован ряд двусторонних встреч с главами центральных банков других стран.

Представители НБУ вместе с другими участниками также обсудят актуальные вызовы для глобальной экономики и экономик отдельных стран. В целом в ходе весеннего собрания главы центральных банков, министры финансов, представители частного сектора и академики обсуждают перспективы глобальной экономики, экономического развития, искоренения бедности, будущее мировой финансовой системы.

Как сообщалось, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель министра финансов Юрий Гелетей и правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца во вторник, 9 апреля, отбыли в Вашингтон для участия в ежегодном весеннем собрании МВФ и ВБ.

Теги: #сша #вб #смолий #нацбанк #мвф
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