Гройсман поручил Минрегиону за 2 недели собрать данные о наличии социальной инфраструктуры на объектах жилстроительства в областных и районных центрах

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ в течение двух недель проанализировать объекты жилого строительства в областных и районных центрах на наличие социальной инфраструктуры – детских садов, школ, поликлиник.

"Я считаю, когда в громадах дают разрешение строить целые жилмассивы и не строят за счет инвесторов детские сады и школы, это наивысшая степень коррупции и взяточничества. В строительство квадратного метра жилья эти средства закладываются. А если у нас нет этих построенных объектов, то где средства? Я даю поручение Минрегиону, за две недели проанализировать все областные центры, все районные центры, где ведется активное строительство, и показать эту статистику", – сказал премьер на заседании координационного совета в Днепре во вторник.

Он отметил, что нередки ситуации в застраиваемых микрорайонах, когда потребность в детсадах и школах превышает существующее предложение в 5-7 раз.

"Если квартира, торговый центр, магазин приносят колоссальные прибыли строительным компаниям, я не против. Но в комплексе должны быть все условия для жизни людей", – подчеркнул премьер-министр.