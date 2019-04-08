"Астарта" завершила 2018г с чистым убытком EUR21,1 млн

Агрохолдинг "Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получил чистый убыток EUR21,11 млн, связывая ухудшение финансовых показателей с неблагоприятной конъюнктурой как на рынке сахара, так и на рынке зерновых.

Согласно годовому отчету компании, обнародованному вечером в понедельник на Варшавской фондовой бирже, ее выручка в минувшем году сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн. Экспорт снизился на 3 п.п., до 56%.

Помимо того, чистый долг "Астарты" вырос за минувший год почти в 2,3 раза – до EUR295,45 млн, говорится в документе.

"Мы хорошо подготовлены к 2019 году и проявляем осторожный оптимизм. Компания пересмотрела инвестиционную программу, скорректировала политику продаж и оптимизировала кредитный портфель и структуру расходов", – отметил в отчете основатель и гендиректор "Астарты" Виктор Иванчик, несмотря на ухудшение показателей в минувшем году.

Компания указывает, что за указанный период сахарный сегмент сгенерировал выручку EUR119 млн (32% в структуре консолидированного дохода). Продажи составили 325 тыс. тонн (-27% к 2017 году) при снижении цен на 23%. Компания объяснила снижение продаж слабой ценовой конъюнктурой и повышением себестоимости продукции из-за низкого качества свеклы урожая 2018 года. Экспорт составил около 40% продаж.

По оценкам компании, доля "Астарты" в общем производстве сахара в Украине – 21%.

Выручка в сегменте растениеводства составила EUR127 млн (34% консолидированной выручки). В том числе экспорт сформировал 80% сегментного дохода. В 2018 году компания построила три элеватора общей мощностью 230 тыс. тонн.

Выручка сегмента переработки сои составила EUR74 млн (20% консолидированной выручки), что на 2% больше, чем в 2017 году. Экспорт составил 77% продаж. "Астарта" произвела 42 тыс. тонн соевого масла и 141 тыс. тонн шрота. По оценкам компании, она занимает 18% общего объему переработки сои в Украине.

Доходы сегмента молочного животноводства упали на 8% – до EUR29 млн из-за снижения продаж и ослабления курса гривны к евро. Объемы продаж сохранились на прошлогоднем уровне – 103 тыс. тонн, средняя цена на молоко снизилась на 2%.

По данным в отчете, "Астарта" намерена в 2019 году сократить капитальные затраты и сосредоточиться на повышении эффективности и укреплении позиций на рынке, в частности, на поиске перспективных инновационных технологий и развитии персонала.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га и молочные фермы с 27 тыс. голов КРС. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2017 году сократила чистую прибыль на 25,2% – до 1 млрд 758,6 млн грн при росте выручки на 31,8% – до 13,717 млрд грн.