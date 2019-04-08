Минэнергоугля прогнозирует в 2019г рост производства э/э из ВИЭ в 2,2 раза, незначительное снижение генерации АЭС и ГК ТЭС
Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2019 году снизится на 0,74% (на 1 млрд 177,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 158 млрд 173 млн кВт-ч, свидетельствует обновленный прогнозный баланс электроэнергии ОЭС Министерства энергетики и угольной промышленности.
Атомные электростанции (АЭС), согласно прогнозам ведомства, по итогам года уменьшат производство э/э на 1,2% (на 1,008 млрд кВт-ч) – до 83,390 млрд кВт-ч.
Тепловые электростанции энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС), в свою очередь, продемонстрируют падение производства на 2,5% (на 1 млрд 204,5 млн кВт-ч) – до 46,587 млрд кВт-ч, гидроэлектростанции – на 23,2% (на 2 млрд 428,0 млн кВт-ч), до 8,001 млрд кВт-ч, гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - на 8,7% ( 137,4 млн кВт-ч), до 1,442 млрд кВт-ч.
Производство электроэнергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и когенерационных установках (КУ) по итогам года возрастет на 6,6% (на 728,2 млн кВт-ч) – до 11,744 млрд кВт-ч, на блок-станциях - на 6,5% (97,0 млн кВт-ч), до 1,6 млрд кВт-ч.
Наибольший рост объемов производства электрической энергии продемонстрируют объекты, генерирующие из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, прогнозируется, что по итогам 2019 года производство э/э из ВИЭ составит 5,979 млрд кВт-ч, что в 2,3 раза (на 2 млрд 633 млн кВт-ч) больше, чем в 2018 году.
Как сообщалось, в январе-марте 2019 года Украина ввела 861,1 МВт мощностей ВИЭ, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, и на 16% больше, чем за весь 2018 год.
Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2018 году возросло на 2,5% (на 3 млрд 936,3 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 159 млрд 350,9 млн кВт-ч.
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины в 2018г, прогноз на 2019г:
|Производители э/э
|2018
|2018
|2019
|2019
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|доля от общего производства, %
|млн кВт-ч
|%
|АЭС
|84 398,2
|53,0
|83 390
|52,7
|-1 008,0
|-1,2
|ГК ТЭС
|47 791,5
|30,0
|46 587
|29,5
|-1 204,5
|-2,5
|ТЭЦ и КУ
|11 016,2
|6,9
|11 744
|7,4
|+728,2
|+6,61
|ГЭС
|10 429,0
|6,5
|8 001
|5
|-2 428,0
|-23,28
|ГАЭС
|1 579,4
|1,0
|1 442
|0,9
|-137,4
|-8,7
|Блок-станции
|1 503,6
|0,9
|1 600
|1
|+097,0
|+6,5
|Альтерн-е источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|2 633,0
|1,7
|5 979
|3,8
|+3 346,0
|+127
|ВСЕГО
|159 350,9
|100,0
|158 173
|100
|-1 177,9
|-0,74