Экономика

19:37 08.04.2019

Минэнергоугля прогнозирует в 2019г рост производства э/э из ВИЭ в 2,2 раза, незначительное снижение генерации АЭС и ГК ТЭС

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Минэнергоугля прогнозирует в 2019г рост производства э/э из ВИЭ в 2,2 раза, незначительное снижение генерации АЭС и ГК ТЭС

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2019 году снизится на 0,74% (на 1 млрд 177,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 158 млрд 173 млн кВт-ч, свидетельствует обновленный прогнозный баланс электроэнергии ОЭС Министерства энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции (АЭС), согласно прогнозам ведомства, по итогам года уменьшат производство э/э на 1,2% (на 1,008 млрд кВт-ч) – до 83,390 млрд кВт-ч.

Тепловые электростанции энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС), в свою очередь, продемонстрируют падение производства на 2,5% (на 1 млрд 204,5 млн кВт-ч) – до 46,587 млрд кВт-ч, гидроэлектростанции – на 23,2% (на 2 млрд 428,0 млн кВт-ч), до 8,001 млрд кВт-ч, гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) - на 8,7% ( 137,4 млн кВт-ч), до 1,442 млрд кВт-ч.

Производство электроэнергии на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и когенерационных установках (КУ) по итогам года возрастет на 6,6% (на 728,2 млн кВт-ч) – до 11,744 млрд кВт-ч, на блок-станциях - на 6,5% (97,0 млн кВт-ч), до 1,6 млрд кВт-ч.

Наибольший рост объемов производства электрической энергии продемонстрируют объекты, генерирующие из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Так, прогнозируется, что по итогам 2019 года производство э/э из ВИЭ составит 5,979 млрд кВт-ч, что в 2,3 раза (на 2 млрд 633 млн кВт-ч) больше, чем в 2018 году.

Как сообщалось, в январе-марте 2019 года Украина ввела 861,1 МВт мощностей ВИЭ, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, и на 16% больше, чем за весь 2018 год.

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2018 году возросло на 2,5% (на 3 млрд 936,3 млн кВт-ч) по сравнению с 2017 годом – до 159 млрд 350,9 млн кВт-ч.


Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины в 2018г, прогноз на 2019г:

Производители э/э 2018 2018 2019 2019 изм. изм.
млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч %
АЭС 84 398,2 53,0 83 390 52,7 -1 008,0 -1,2
ГК ТЭС 47 791,5 30,0 46 587 29,5 -1 204,5 -2,5
ТЭЦ и КУ 11 016,2 6,9 11 744 7,4 +728,2 +6,61
ГЭС 10 429,0 6,5 8 001 5 -2 428,0 -23,28
ГАЭС 1 579,4 1,0 1 442 0,9 -137,4 -8,7
Блок-станции 1 503,6 0,9 1 600 1 +097,0 +6,5
Альтерн-е источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 2 633,0 1,7 5 979 3,8 +3 346,0 +127
ВСЕГО 159 350,9 100,0 158 173 100 -1 177,9 -0,74

 

Теги: #электроэнергия #прогноз #производство
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