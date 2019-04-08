Реализация Авиационной транспортной стратегии позволит увеличить пассажиропоток в Украине до 80 млн пассажиров в год уже в 2030г -

Воплощение в жизнь Авиационной транспортной стратегии Украины позволит увеличить пассажиропоток до 80 млн пассажиров в год уже в 2030 году, прогнозируют в Министерстве инфраструктуры.

"Чиновники рассмотрели основы авиационной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года и Стратегии развития морских портов Украины на период до 2038 года. Реализация этих документов обеспечит не только развитие непосредственно портов, но и обеспечит новые рабочие места, обновление технологий обработки грузов и роста пассажиропотока. Так, по прогнозу Министерства инфраструктуры, реализация, к примеру, Авиационной стратегии позволит увеличить пассажиропоток до 80 млн пассажиров в год уже в 2030 году", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам заседания Стратегического комитета украинского правительства.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман выразил убеждение, что внедренная Кабмином реформа таможенной службы так же будет способствовать развитию инфраструктуры.

"Если будут возможности максимально быстрого оформления грузов, это станет неоспоримым конкурентным преимуществом государства", - добавил он.

Среди прочего премьер предположил, что положительным элементом может стать и привлечение местных властей к проектам развития портов, в том числе аэропортов.