lifecell запустил новую платформу массовых рассылок Omnicell для корпоративных клиентов

Мобильный оператор lifecell запустил для бизнес-клиентов омниканальную маркетинговую платформу Omnicell для осуществления одновременных массовых рассылок интерактивных сообщений в мессенджерах Viber и BiP, также позволяющую отправлять SMS-сообщения на номера сетей всех мобильных операторов Украины.

Как отмечается в сообщении оператора, решение нацелено на маркетологов, CRM-специалистов и других специалистов компаний, занимающихся продажами продуктов и сервисов, поддержкой лояльности имеющихся клиентов и их своевременного информирования.

Сервис Omnicell предоставляет возможность создавать, планировать и управлять массовыми и таргетированными рассылками, а также получать подробную аналитику по их конверсии и эффективности. Также сервис предоставляет возможность интеграции с системами CRM и CMS с помощью XML/ JSON или протоколов IP2SMS/ SMPP.

В рамках сервиса оператор предлагает воспользоваться услугой рассылки SMS-сообщений за 0,25 грн / шт. При этом, ежемесячная абонплата за доступ к сети фиксированной связи составит 35,32 грн, а ежемесячная плата за использование одного или двух альфанумерическое имен - 100,00 грн; от трех до пяти - 250,00 грн; от шести до десяти - 350,00 грн. Ежемесячная плата за использование динамического альфанумерического имени - 2525,00 грн (все цены с НДС).

В случае массовых рассылок на Viber стоимость одного текстового сообщения до 1тыс. символов - 0,33 грн, при этом плата взымается только за доставленные сообщения. Плата за сообщения содержащие эмотиконы, мультимедиа, кнопку Call-to-action - 0,40 грн (цены с НДС). При отправке от 100 тыс. сообщений в месяц с учетом всех указанных мультимедиа – оплата договорная.

Тарифы на массовые рассылки в мессенджере BiP составляют 0,20 грн с НДС за одно сообщение с текстом до 2 тыс. символов, эмотиконами, мультимедиа и кнопкой Сall-to-action. Также предусмотрены индивидуальные тарифы для средних и крупных компаний.

Стоимость услуги рассылки таргетированных SMS составляет 0,16 грн / SMS с НДС с учетом размера минимальной рассылки не менее 10 тыс. сообщений в течение месяца. В случае недостижения данного объема, минимальная стоимость устанавливается на уровне 10 тыс. сообщений.

Как сообщалось, lifecell по итогам 2018 года получил 1,301 млрд грн чистого убытка, что в 2,58 раза больше, чем в 2017 году. Выручка оператора при этом выросла на 8,06% - до 5,269 млрд грн. Показатель EBITDA оператора вырос на 8,2% - до 2,762 млрд грн, показатель маржи EBITDA - на 25,2 п.п., до 52,4%.

Lifecell является третьим по величине оператором мобильной связи в Украине.

Турецкий поставщик конвергентных телекоммуникаций и технологических услуг Turkcell в 2015 году сконцентрировал 100% оператора "Астелит", позднее переименованного в lifecell.