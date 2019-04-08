Экономика

13:24 08.04.2019

Украина может начать формирование резерва нефти и нефтепродуктов до конца 2019 г.

1 мин читать
Украина может начать формирование резерва нефти и нефтепродуктов до конца 2019 г.

Украина может начать формирование минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) до конца 2019 года, сообщил глава Государственного агентства резерва Украины Вадим Мосийчук.

"Накануне мы получили согласованный МЭРТ без замечаний проект постановления Кабмина об утверждении концепции минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Следующим шагом будет согласование в профильных органах власти и вынесение на рассмотрение Кабмина. Это открывает путь к скорейшему принятию Верховной Радой законопроекта "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов" и позволит, при лучшем сценарии, начать работу по накоплению уже в конце 2019 года", – цитирует пресс-служба слова главы ведомства.

В Госрезерве также уточнили, что начали точечную модернизацию нефтяной инфраструктуры, а после принятия модели МЗНН будут вести переговоры с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), а также Европейским инвестиционным банком о кредите для масштабной модернизации.

Как сообщалось, соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает для Украины обязательство согласно директиве 2009/119/ЕС сформировать до 2023 года и поддерживать минимальный запас нефти и нефтепродуктов на случай чрезвычайных ситуаций. Резерв, который Украина должна обеспечить эквивалентен 90 суткам чистого импорта или 61 суткам среднесуточного потребления.

Теги: #мосийчук #украина #нефть #резервы #госрезерв
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:03 08.04.2019
Степанов отказался покидать пост главы Одесской ОГА и считает соответствующий указ президента незаконным

Степанов отказался покидать пост главы Одесской ОГА и считает соответствующий указ президента незаконным

13:49 08.04.2019
Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля – глава фракции БПП

Порошенко ждет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля – глава фракции БПП

13:42 08.04.2019
Отопительный сезон в Харьковской области закончится во вторник, в областном центре - в среду

Отопительный сезон в Харьковской области закончится во вторник, в областном центре - в среду

13:39 08.04.2019
Новый украинский контрбатарейный радар успешно прошел полевые испытания

Новый украинский контрбатарейный радар успешно прошел полевые испытания

13:11 08.04.2019
Женщина получила осколочные ранения во время уборки на кладбище в Донецкой области

Женщина получила осколочные ранения во время уборки на кладбище в Донецкой области

12:45 08.04.2019
В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, но местами пройдут дожди

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, но местами пройдут дожди

12:36 08.04.2019
Рабочая группа через 2-3 недели представит законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Рабочая группа через 2-3 недели представит законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

12:33 08.04.2019
Геращенко предлагает после законопроекта о госязыке рассмотреть в Раде проект, восстанавливающий в УК статью о незаконном обогащении

Геращенко предлагает после законопроекта о госязыке рассмотреть в Раде проект, восстанавливающий в УК статью о незаконном обогащении

12:32 08.04.2019
Тимошенко призывает Раду немедленно упразднить неприкосновенность всех, кто ее имеет, и принять законы, "которые заберут бесконтрольность президента, кто бы ни был избран"

Тимошенко призывает Раду немедленно упразднить неприкосновенность всех, кто ее имеет, и принять законы, "которые заберут бесконтрольность президента, кто бы ни был избран"

11:57 08.04.2019
Зеленский: 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко

Зеленский: 19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Арбитры ВТО отказали Украине в жалобе на РФ за ограничения транзита товаров

Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по цене для промышленности, но не выше PSO

Прямой госдолг Украины в I кв.-2019 сократился на 0,9 млрд гр

Омелян попросил ВБ проанализировать процедуру закупок "Укрзализныци"

ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019г до 2,7% с 2,9%

ПОСЛЕДНЕЕ

Апелляционный суд отказал ПриватБанку в признании его требований к "Днипроавиа" на 1,5 млрд грн

Украина начала сезон закачки газа в ПХГ

Акционеры согласны исключить экс-главу Nissan Гона из совета директоров компании

ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг

Во Львове объявили инвестиционный конкурс на строительство подвесной канатной дороги в парке "Высокий Замок"

Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" "B-"

Решение по транзиту повлияет на другие споры Украины и РФ в ВТО

Арбитры ВТО отказали Украине в жалобе на РФ за ограничения транзита товаров

Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по цене для промышленности, но не выше PSO

Прямой госдолг Украины в I кв.-2019 сократился на 0,9 млрд гр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА