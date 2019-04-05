Экономика

12:25 05.04.2019

Омелян попросил ВБ проанализировать процедуру закупок "Укрзализныци"

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Омелян попросил ВБ проанализировать процедуру закупок "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к Всемирному банку (ВБ) с просьбой дополнительно проанализировать процедуру закупок АО "Укрзализныця", чтобы гарантировать их прозрачность и настоящую конкуренцию, говорится в сообщении на сайте Мининфраструктуры.

"В свою очередь представители Всемирного банка сообщили, что эксперты банка работают над стратегией реформирования "Укрзализныци", уделяя особое внимание вопросам повышения операционной эффективности, качества услуг, а также минимизации и нивелированию рисков либерализации рынка", - отмечает ведомство.

Министр также отметил необходимость решительных действий по реформированию отрасли.

"Мы не можем ждать, пока новый законопроект о железнодорожном транспорте будет проголосован парламентом. Уже в этом году мы запускаем частную тягу на железной дороге. Мы уже имеем хороший прогресс и опыт на региональной железной дороге во Львове и хотим распространить этот опыт на всю Украину", - заявил он.

В.Омелян также проинформировал представителей ВБ банка о значительном интересе со стороны потенциальных инвесторов к пилотным проектам по концессии вокзалов.

Как сообщалось, в январе в Раду внесли новый законопроект о железнодорожном транспорте.

Новый документ демонополизирует рынок тяги на железной дороге, будет способствовать введению свободного ценообразования на конкурентном рынке и сохранению государственного регулирования цен на услуги инфраструктуры, обеспечит недискриминационный доступ к инфраструктуре общего пользования, а также предусматривает создание независимого регулирующего органа и комиссии, ответственной за тарифы на ж/д транспорте.

Предыдущий законопроект "О железнодорожном транспорте Украины" (№7316), который предусматривал допуск частной тяги на пути "Укрзализныци" Верховная Рада отклонила 18 октября 2018 года. Тогда за принятие документа за основу проголосовало 202 народных депутата при 226 необходимых.

Теги: #омелян #вб #всемирный_банк #закупки #укрзализныця #украина
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