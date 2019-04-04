Экономика

13:01 04.04.2019

Европарламент принял обновленную газовую директиву ЕС

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Европарламент принял обновленную газовую директиву ЕС

Европарламент принял в четверг обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток 2"), который должен протянуться из России в Германию.

"Это конец эры монополии на европейском газовом рынке - монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана", - подчеркнул докладчик по этому вопросу, председатель комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек в ходе состоявшихся накануне дебатов на пленарной сессии в Брюсселе.

Части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований - разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома" (MOEX: GAZP), а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

"Слишком часто поставки газа использовались как политическое оружие, - заявил Е.Бузек. - Мы не можем "разоружить" нечистые замыслы других, но можем вооружиться полной юридической ясностью и последовательностью действующего законодательства. Именно об этом наш Энергетический союз и данная обновленная директива".

В ЕС природный газ в основном используется для отопления домов и выработки электроэнергии. Им обеспечивается четвертая часть общего энергопотребления. Многие страны ЕС зависят от импорта газа. Более 70% его импортируется, и ожидается дальнейший рост импорта, говорится в справке Европарламента.

По данным за третий квартал 2018 года, главным поставщиком газа в ЕС была Россия (47%), за ней следовали Норвегия (34%), Алжир и Ливия (вместе 8,6%). Основной маршрут поставок российского газа лежал через Украину (почти половина всего объема), затем следовали трубопровод с Ямала через Белоруссию (около 20%) и Nord Stream 1 ("Северный поток", 30%). 89% газа импортируется в ЕС по трубам, остальное - на судах в виде СПГ.

После голосования в Европарламенте директива должна будет одобрена Советом ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации в "Официальном журнале" Евросоюза.

Теги: #газ #европарламент #ес #директива
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