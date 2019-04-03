Экономика

17:29 03.04.2019

МКМТ начала антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину тросов и канатов из РФ

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МКМТ начала антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину тросов и канатов из РФ

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) поручила Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ) возбудить антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину некоторых торосов и канатов происхождением из Российской Федерации, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" советник министра экономического развития и торговли Роксолана Пидласа по итогам заседания комиссии.

"Речь идет о стальных крученых проводах, тросах, канатах без покрытия или с оцинкованным покрытием, различных арматурных стабилизированных прядях. В Минэкономразвития поступила жалоба от украинского производителя, который утверждает, что в 2016-2018 гг. цены импорта российских тросов и канатов были ниже себестоимости его аналогичной продукции. В ходе проверки фактов, которые приводит украинский производитель, Минэкономразвития пришло к выводу, что цена импорта из РФ действительно дороже себестоимости производства", – сказала она.

Помимо этого, Р.Пидласа указала, что в 2018 году существенно (на 29%) выросли объемы импорта тросов и канатов из РФ в Украину.

"При этом доля импорта из РФ в общем импорте тросов и канатов выросла на 58%. В России такие тросы и канаты, о которых идет речь, производят несколько крупных предприятий: "Северсталь-метиз", Белорецкий металлургический комбинат и Магнитогорский метизно-калибровочный завод. Комиссия считает, что импорт из РФ мог осуществляться по демпинговым ценам. Поэтому МКМТ поручила Минэкономразвития начать и провести антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину ", - подытожила советник министра экономразвития.

Помимо этого, МКМТ в ходе заседания в среду продлила на пять лет действие антидемпинговых мер по импорту стеклянной тары медицинского назначения объемом до 0,15 мл из РФ, а также продлила срок применения специальных мер по импорту в Украину гибких пористых блоков и листов из пенополиуретана независимо от страны происхождения и экспорта.

Теги: #импорт #россия #украина #мкмт #мэрт
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