Экономика

13:26 03.04.2019

Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн

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Дефицит госбюджета Украины в I кв.-2019 составил 25,3 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины в первом квартале 2019 года составил 25,3 млрд грн при утвержденном годовом показателе в 90,0 млрд грн.

Такие предварительные данные Госказначейства сообщил Минфин в среду.

"Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований. Поступления от приватизации составили 184,0 млн грн (3,0% от росписи)", – отмечается в пресс-релизе министерства.

Согласно ему, за счет ОВГЗ госбюджет был профинансирован на 87,3 млрд грн (57,3 млрд грн, $1 млрд и EUR38,7 млн), на EUR529,2 млн был привлечен кредит под гарантию Всемирного банка и на $350 млн доразмещены еврооблигации с погашением в 2028 году.

Минфин указывает, что в первом квартале 2019 доходы госбюджета выросли на 8,7% к аналогичному период 2018 года – до 210,5 млрд грн, составив 95,3% от росписи, в том числе доходы общего фонда – 178,2 млрд грн, или 91,8% от росписи.

Среди причин недовыполнения плана ведомство назвало сокращение производства табака, освобождение с января 2019 года от НДС импорта солнечных батарей, снижение импорта природного газа "Нафтогазом Украины", укрепление гривни, а также переплату на начало февраля по рентной плате за природный газ в сумме 0,6 млрд грн.

Теги: #госбюджет #украина #минфин
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