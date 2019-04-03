Экономика

13:23 03.04.2019

ФГИ вновь выставляет на продажу 40% в ООО "Свит ласощив"

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Фонд государственного имущества (ФГИ) в очередной раз решил приватизировать свою долю в 40% в ООО "Свит ласощив" (Черкассы), остальные 60% которого согласно госреестру через ООО "Шполянская кондитерская фабрика" принадлежат на паритетных началах Людмиле Русалиной и Николаю Петренко.

Как сообщается в газете "Ведомости приватизации" в среду, соответствующее решение Фонд принял 25 марта.

"Свит ласощив" занимается производством кондитерских изделий, специализируясь преимущественно на бисквитных и мучных сладостях.

Н.Петренко и Л.Русалина владеют также холдинговой компанией "Петрус-Кондитер" – производителем кондитерских изделий (ТМ "Домашнє свято", "Перепелка") и производителей ликеро-водочных изделий "Петрус-Алко" (ТМ "Златогор", Status, "Чекушка", Горілочка" и другие).

Теги: #фги
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