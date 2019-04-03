Экономика

10:36 03.04.2019

"Теплые" кредиты в Украине выдают уже четыре банка

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Госагенство по энергосбережению и энергоэффективности подписало договор о сотрудничестве с АО "Укрэксимбанк" в рамках программы "теплых кредитов", которые выдаются гражданам в качестве софинансирования проектов по энергосбережению – утеплению домов, установке счетчиков и твердотопливных котлов, а также гелиоколлекторов.

Как сообщила пресс-служба Госагентства, таким образом, количество банков, предоставляющих указанные займы возросло до четырех, помимо "Укрэксимбанка", их выдают Ощадбанк, Укргазбанк и присоединившийся к программе в этом году ПриватБанк.

По данным Госэнергоэффективности, в марте более 5,2 тыс. украинских семей получили 151 млн грн "теплых кредитов". Из них около половины выдано в последнюю неделю месяца. Подавляющее большинство средств идет на утепление домов.

Как сообщалось, в 2018 году Кабинет министров выделил из госбюджета 400 млн грн на реализацию программы повышения энергоэффективности в жилищном секторе (программа "теплые кредиты"). Половина из этой суммы была предназначена для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Еще 202 млн грн было выделено на стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, остальные 7,7 млн грн – на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических).

Осенью 2018 года на программу "теплые кредиты" из госбюджета было выделено дополнительно 100 млн грн.

Частные домохозяйства и ОСМД также получают дополнительные компенсации на энергоэффективные мероприятия от местных властей.

Теги: #банки #украина #кредит
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