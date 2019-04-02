Экономика

15:53 02.04.2019

Госавиаслужба разрешила SkyUp летать во Францию, YanAir в Швецию, Ирак и Германию

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Госавиаслужба разрешила SkyUp летать во Францию, YanAir в Швецию, Ирак и Германию

Государственная авиационная служба Украины одобрила заявки авиакомпании SkyUp (Киев) на выполнение рейсов из Киева в Париж и Ниццу, а также из Харькова в Париж, говорится в соответствующем решении, опубликованном на сайте Госавиаслужбы.

По итогам заседания комиссии ведомства SkyUp разрешили регулярно летать по три раза в неделю из Киева и Харькова в Париж (Франция), а также с частотой два раза в неделю из Киева в Ниццу (Франция).

Кроме того, комиссия удовлетворила запрос перевозчика на увеличение частоты с двух до трех рейсов в неделю на воздушной линии Киев - Санья (Китай).

Госавиаслужба также разрешила авиакомпании YanAir регулярно летать по три раза в неделю из Киева и Одессы в Стокгольм (Швеция), а также из Одессы в Эрбиль (Ирак), Дюссельдорф (Германия) и Сулейманию (Ирак)

Кроме того, Госавиаслужба разрешила авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) летать из Киева в Гетеборг (Королевство Швеция) с частотой в семь рейсов в неделю и увеличила частоту полетов для МАУ на направлении Киев - Бургас (Республика Болгария) до пяти в неделю.

Как сообщалось, украинские авиакомпании январе 2019 года совершили в рамках не более чем 15 минутного отклонения от расписания 77,1% всех рейсов из украинских аэропортов, по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за ноябрь 2018 года (79,4%), сообщает Мининфраструктуры.

Теги: #госавиаслужба #разрешения #авиаполеты
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