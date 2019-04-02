"Нафтогаз" подписал договор с норвежской юрфирмой Wikborg для тяжбы с "Газпромом" еще на EUR14 млн

НАК "Нафтогаз Украины" 1 апреля 2019 года подписал договор стоимостью EUR14 млн с норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS, осуществляющей юридическое сопровождение в рамках тяжбы НАК с российским ПАО "Газпром".

Согласно сообщению в системе ProZorro, цена договора состоит из гонорара исполнителя, понесенных им расходов на привлечение третьих сторон и расходов на командировки.

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Как сообщалось, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" штраф $4,63 млрд за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" должен доплатить украинской стороне $2,56 млрд. "Газпром" оспорил это решение в шведском суде.

"Нафтогаз Украины" пытается взыскать в международных судах с "Газпрома" $2,6 млрд. При этом из-за нежелания выполнить решения арбитража долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличился на $200 млн в виде набежавших процентов.

Wikborg обеспечивает сопровождение арбитражных производств по иску "Нафтогаза" к "Газпрому" с 2014 года. Между компаниями подписаны соглашения общей стоимостью около EUR50 млн.

НАК "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории Украины.