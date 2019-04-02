Экономика

14:08 02.04.2019

Ferrexpo принудительно выкупит акции у миноритариев Полтавского ГОКа

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Ferrexpo принудительно выкупит акции у миноритариев Полтавского ГОКа

Ferrexpo AG (Швейцария), которой принадлежит 99,11% акций ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, Горишние Плавни Полтавской обл.), крупнейшего производителя железорудных окатышей в Украине, намерена использовать право проведения squeeze-out (принудительного выкупа акций) у миноритариев.

Как сообщается в обнародованном ПГОКом в системе НКЦБФР уведомлении от имени уполномоченного лица, Ferrexpo AG намерена воспользоваться правами, предусмотренными ст. 65 закона "Об акционерных обществах", относительно обязательной продажи акций акционерами ЧАО "ПГОК" по требованию лица, являющегося владельцем доминирующего контрольного пакета акций.

При этом отмечается, что по состоянию на дату уведомления Ferrexpo AG является прямым собственником доминирующего контрольного пакета акций общества, а именно владеет 189 млн 313,087 тыс. шт. именных простых акций ЧАО, что составляет 99,11% уставного капитала.

В прилагаемой к уведомлению структуре собственности предприятия уточняется, что Ferrexpo AG, конечным бенефициаром которой является Константин Жеваго, по состоянию на 1 апреля 2019 года принадлежит напрямую 99,1167%-ная доля акций ЧАО "ПГОК".

Ранее агентству "Интерфакс-Украина" в Ferrexpo сообщали, что компания рассматривает возможность проведения squeeze-out на ЧАО "ПГОК", ситуация анализируется.

"В Ferrexpo планируют пойти по этому пути", - пояснили тогда в группе.

Британская Ferrexpo plc с активами в Украине владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В Украине после обновления законодательства ряд компаний инициировал процедуру принудительного выкупа акций на предприятиях, в которых их доля превышает 95%.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Словакии, Чехии, Германии и других европейских стран, а также Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

Согласно данным, размещенным в системе раскрытия информации НКЦБФР, в марте 2019 года сделки с акциями ПГОКа осуществлялись по курсам от 6 грн до 26,5 грн за акцию. Средневзвешенная цена составила 22/,1 грн за акцию .

В целом осуществлены операции по покупке 1,07 млн акций, или 0,56% основного капитала.

Теги: #ferrexpo
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