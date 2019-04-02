Экономика

13:59 02.04.2019

Средняя зарплата в сельском хозяйстве за январь-февраль выросла на 24,7%

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Средняя заработная плата в сельском хозяйстве в январе-феврале 2019 года выросла на 24,7% - до 7259 грн, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным Минагропрода, средняя зарплата в пищевой промышленности за два месяца 2019 выросла на 20,7% - до 8758 грн.

Как отметило ведомство, в январе-2019 средняя зарплата в сельском хозяйстве выросла на 23,1%.

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Интерфакс-Украина
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