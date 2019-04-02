Экономика

13:53 02.04.2019

Инфляция в ОЭСР в феврале осталась на уровне 2,1%

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Средний показатель роста потребительских цен в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в феврале 2019 года остался на уровне предыдущего месяца - 2,1% в годовом исчислении.

Как сообщается в пресс-релизе организации, цены энергоносителей в феврале были стабильными после снижения на 0,1% месяцем ранее, тогда как продовольственная инфляция ускорилась до 2,3% с январских 1,9%.

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в позапрошлом месяце составила 2,1% против 2,2% в январе.

Темпы роста потребительских цен в феврале остались стабильными в Великобритании (1,8%) и Японии (2%). Небольшое ускорение инфляции отмечено в Канаде (до 1,5% с 1,4%), во Франции (до 1,3% с 1,2%), в Германии (до 1,5% с 1,4%) и Италии (до 1,1% с 0,9%). В то же время в США инфляция замедлилась до 1,5% с 1,6%, отмечают в ОЭСР.

Потребительские цены в 19 странах еврозоны (индекс HICP) в позапрошлом месяце выросли на 1,5% (в январе - на 1,4%), инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей замедлилась до 1% с 1,1%. Предварительная оценка Статистического управления Европейского союза за март предполагает подъем индекса HICP на 1,4%, индикатора без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей - на 0,8%.

Повышение потребительских цен в странах G20 в феврале составило 3,1%, как и в предыдущем месяце.

Среди стран с развивающейся экономикой ослабление инфляции отмечено в Индонезии (до 2,6% с 2,8%) и Китае (до 1,5% с 1,7%). В Аргентине инфляция ускорилась до 51,3% с 49,3%, в Индии - до 7% с 6,6%, в ЮАР - до 4,1% с 3,9%, в Бразилии - до 3,9% с 3,8%.

В России темпы роста потребительских цен в феврале составили 5,2% по сравнению с январскими 5%, отмечают в ОЭСР.

В Саудовской Аравии потребительские цены в позапрошлом месяце упали на 2,2% после снижения на 1,9% месяцем ранее.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

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