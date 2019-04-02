Глава Совета НБУ допускает некоторую девальвацию гривни во 2-й половине лета с укреплением в начале осени

Ситуация на валютном рынке лета-осени-2018 года, когда гривня раньше обычного начала девальвировать, однако осенью довольно быстро эта динамика сменилась ее укреплением, может повториться и в 2019 году, считает глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

"Склоняюсь к тому, что привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривни снижался осенью, может смениться новой, похожей на прошлогоднюю: некоторая девальвация в течение второй половины лета изменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией", – написал он на своей странице в сети Facebook.

Б.Данилишин пояснил, что основным фактором будет экспортная выручка от сельхозпродукции. "Украина все больше становится аграрной (и при этом деиндустриализованной) страной, поэтому курс гривни все сильнее зависит от объема урожая сельхозпродукции и мировых цен на нее", – считает глава Совета НБУ.

Он напомнил, что в период с 1 июня по 5 сентября 2018 года гривня снизилась к доллару на 9%. Одной из причин стал выведение нерезидентами с конца июня по начало сентября средств, вложенных в ОВГЗ, а также высокие цены на нефть, необходимость закачки газа в ПХГ и сезонная пауза в экспорте агропродукции. "Следует отдавать себе отчет в том, что некоторые описанные элементы 2018 года могут повториться и в этом году", – добавил Б.Данилишин.

В то же время он отметил, что в ближайшие несколько месяцев, скорее, не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке Украины. Среди причин прогнозируемой стабильности глава Совета НБУ назвал продолжение экспорта сельхозпродукции рекордного прошлогоднего урожая, сезонное повышение спроса на продукцию и полуфабрикаты черных металлов, снижение закупок природного газа.

Еще одним фактором, который может оказать положительное влияние на стабильность гривни в перспективе до конца года: повышение ставок и ужесточение монетарной политики, скорее всего, не будет ни в США, ни в Великобритании, ни в зоне евро. "Значит, не стоит ждать побега из валют стран с формирующимися рынками. Вероятность роста вложений в их госбумаги повышается. Относительно Украины это может привести к тому, что часть средств, полученных от погашения краткосрочных ОВГЗ, не будет конвертирована в иностранную валюту, а будет реинвестированная в долговые госбумаги нашей страны", – отметил Б.Данилишин.

Он напомнил, что в первом квартале 2019 году нерезиденты нарастили свои вложения в ОВГЗ в 3,2 раза, или на 13,9 млрд грн, однако преимущественно речь идет о "коротких" ОВГЗ – на срок от трех до шести месяцев.

Глава Совета НБУ добавил, что существенное влияние на курсовую динамику может оказать продолжение сотрудничества Украины с МВФ, так как объемы погашения внешнего долга в 2019 году весьма существенные.