Декларирование предпринимателями валютных ценностей и другого имущества, находящегося за пределами Украины, отменено - НБУ

Декларирование субъектами предпринимательской деятельности валютных ценностей и другого имущества, находящегося за пределами Украины, отменено.

"В связи с введением в действие с 7 февраля 2019 года Закона Украины "О валюте и валютных операциях" дальнейшее предоставление субъектами предпринимательской деятельности в Национальный банк Украины деклараций о валютных ценностях, доходах и имуществе, принадлежащих резиденту Украины и находящихся за ее пределами, за периоды после введения в в действие закона, не предусматривается", - говорится в сообщении центробанка на его сайте.