Сбережения украинцев в 2018 года возросли на 16,8 млрд грн - Госстат
В 2018 году доходы населения составили 3219,5 млрд грн, расходы – 3202,7 млрд. грн, сбережения украинцев увеличились на 16,8 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики в понедельник.
Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 21,9%.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2018 году составил 57908,6 грн, что на 22,5% больше, чем за 2017 год.
Доходы и расходы населения Украины в 2018 г. (млн грн)
|І кв.
|ІІ кв.
|ІІІ кв.
|ІVкв.
|Год
|Доходы населения - всего
|695847
|781413
|833011
|909247
|3219518
|Заработная плата
|343311
|379056
|389218
|414435
|1526020
|Прибыль и смешанный доход
|98863
|117151
|185888
|163276
|565178
|Доходы полученные от собственности
|13556
|12925
|21806
|34336
|82623
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|240117
|272281
|236099
|297200
|1045697
|в том числе:
|социальная помощь
|107109
|123543
|118947
|117610
|467209
|другие текущие трансферты
|25381
|28043
|34984
|50938
|139346
|социальные трансферты в натуре
|107627
|120695
|82168
|128652
|439142
|Расходы и сбережения населения – всего
|695847
|781413
|833011
|909247
|3219518
|Приобретение товаров и услуг
|634504
|691206
|720215
|824231
|2870156
|Доходы от собственности, оплаченные
|6420
|7515
|7348
|8908
|30191
|Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты
|64581
|73840
|78710
|85269
|302400
|в том числе
|текущие налоги на доходы, имущество и др.
|52815
|60880
|63759
|70782
|248236
|взносы на социальное страхование
|591
|651
|745
|920
|2907
|другие текущие трансферты
|11175
|12309
|14206
|13567
|51257
|Накопление нефинансовых активов
|-9942
|-11386
|11457
|-9163
|-19034
|Прирост финансовых активов
|284
|20238
|15281
|2
|35805
|из них:
|прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах
|-910
|41868
|6531
|18691
|66180
|сбережения в иностранной валюте
|9687
|-4733
|10366
|24467
|39787
|займы, полученные за исключением погашенных
|15573
|6208
|8384
|-749
|29416
|Расходы
|517219
|579363
|664785
|686418
|2447785
|Наличный доход
|-9658
|8852
|26738
|-9161
|16771
|Сбережения
|12211.8
|13688.4
|15714.6
|16239.0
|57908.6
Данные: Госстат
Структура доходов населения Украины в 2018 г
|2017, %
|2018, %
|Заработная плата
|45.6
|47.4
|Прибыль и смешанный доход
|18.0
|17.6
|Доходы от собственности, полученные
|3.0
|2.6
|Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты
|33.4
|32.4
Данные: Госстат
Структура расходов и сбережений населения Украины в 2018 г
|2017, %
|2018, %
|Приобретение товаров и услуг
|89.0
|89.2
|Доходы от собственности, оплаченные
|0.8
|0.9
|Прирост сбережений
|1.2
|0.5
|Текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты
|9.0
|9.4
Данные: Госстат
Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.