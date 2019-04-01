Сбережения украинцев в 2018 года возросли на 16,8 млрд грн - Госстат

В 2018 году доходы населения составили 3219,5 млрд грн, расходы – 3202,7 млрд. грн, сбережения украинцев увеличились на 16,8 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики в понедельник.

Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 21,9%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2018 году составил 57908,6 грн, что на 22,5% больше, чем за 2017 год.

Доходы и расходы населения Украины в 2018 г. (млн грн)

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІVкв. Год Доходы населения - всего 695847 781413 833011 909247 3219518 Заработная плата 343311 379056 389218 414435 1526020 Прибыль и смешанный доход 98863 117151 185888 163276 565178 Доходы полученные от собственности 13556 12925 21806 34336 82623 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 240117 272281 236099 297200 1045697 в том числе: социальная помощь 107109 123543 118947 117610 467209 другие текущие трансферты 25381 28043 34984 50938 139346 социальные трансферты в натуре 107627 120695 82168 128652 439142 Расходы и сбережения населения – всего 695847 781413 833011 909247 3219518 Приобретение товаров и услуг 634504 691206 720215 824231 2870156 Доходы от собственности, оплаченные 6420 7515 7348 8908 30191 Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 64581 73840 78710 85269 302400 в том числе текущие налоги на доходы, имущество и др. 52815 60880 63759 70782 248236 взносы на социальное страхование 591 651 745 920 2907 другие текущие трансферты 11175 12309 14206 13567 51257 Накопление нефинансовых активов -9942 -11386 11457 -9163 -19034 Прирост финансовых активов 284 20238 15281 2 35805 из них: прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах -910 41868 6531 18691 66180 сбережения в иностранной валюте 9687 -4733 10366 24467 39787 займы, полученные за исключением погашенных 15573 6208 8384 -749 29416 Расходы 517219 579363 664785 686418 2447785 Наличный доход -9658 8852 26738 -9161 16771 Сбережения 12211.8 13688.4 15714.6 16239.0 57908.6

Данные: Госстат

Структура доходов населения Украины в 2018 г

2017, % 2018, % Заработная плата 45.6 47.4 Прибыль и смешанный доход 18.0 17.6 Доходы от собственности, полученные 3.0 2.6 Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 33.4 32.4

Данные: Госстат

Структура расходов и сбережений населения Украины в 2018 г

2017, % 2018, % Приобретение товаров и услуг 89.0 89.2 Доходы от собственности, оплаченные 0.8 0.9 Прирост сбережений 1.2 0.5 Текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 9.0 9.4

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.