Экономика

20:18 01.04.2019

Сбережения украинцев в 2018 года возросли на 16,8 млрд грн - Госстат

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Сбережения украинцев в 2018 года возросли на 16,8 млрд грн - Госстат

В 2018 году доходы населения составили 3219,5 млрд грн, расходы – 3202,7 млрд. грн, сбережения украинцев увеличились на 16,8 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики в понедельник.

Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 21,9%.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2018 году составил 57908,6 грн, что на 22,5% больше, чем за 2017 год.

Доходы и расходы населения Украины в 2018 г. (млн грн)

  І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІVкв. Год
Доходы населения - всего 695847 781413 833011 909247 3219518
Заработная плата 343311 379056 389218 414435 1526020
Прибыль и смешанный доход 98863 117151 185888 163276 565178
Доходы полученные от собственности 13556 12925 21806 34336 82623
Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 240117 272281 236099 297200 1045697
в том числе:          
социальная помощь 107109 123543 118947 117610 467209
другие текущие трансферты 25381 28043 34984 50938 139346
социальные трансферты в натуре 107627 120695 82168 128652 439142
Расходы и сбережения населения – всего 695847 781413 833011 909247 3219518
Приобретение товаров и услуг 634504 691206 720215 824231 2870156
Доходы от собственности, оплаченные 6420 7515 7348 8908 30191
Текущие налоги на доходы, имущество и другие оплаченные текущие трансферты 64581 73840 78710 85269 302400
в том числе          
текущие налоги на доходы, имущество и др. 52815 60880 63759 70782 248236
взносы на социальное страхование 591 651 745 920 2907
другие текущие трансферты 11175 12309 14206 13567 51257
Накопление нефинансовых активов -9942 -11386 11457 -9163 -19034
Прирост финансовых активов 284 20238 15281 2 35805
из них:          
прирост денежных вкладов в и сбережений в ценных бумагах -910 41868 6531 18691 66180
сбережения в иностранной валюте 9687 -4733 10366 24467 39787
займы, полученные за исключением погашенных 15573 6208 8384 -749 29416
Расходы 517219 579363 664785 686418 2447785
Наличный доход -9658 8852 26738 -9161 16771
Сбережения 12211.8 13688.4 15714.6 16239.0 57908.6

Данные: Госстат

Структура доходов населения Украины в 2018 г

  2017, % 2018, %
Заработная плата 45.6 47.4
Прибыль и смешанный доход 18.0 17.6
Доходы от собственности, полученные 3.0 2.6
Социальная помощь и другие полученные текущие трансферты 33.4 32.4

Данные: Госстат

Структура расходов и сбережений населения Украины в 2018 г

  2017, % 2018, %
Приобретение товаров и услуг 89.0 89.2
Доходы от собственности, оплаченные 0.8 0.9
Прирост сбережений 1.2 0.5
Текущие налоги и доходы, имущество, другие оплаченные текущие трансферты 9.0 9.4

Данные: Госстат

Примечание: Данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения ООС.

Теги: #расходы #доходы #население
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