Отношение Зеленского к программе МВФ будет основным маркером для рынков – мнение

Реакция рынков на итоги первого тура президентских выборов остается позитивной, потому что среди основных его результатов – выбывание из президентской гонки Юлии Тимошенко, с которой участники рынка связывали основные риски для текущей программы сотрудничества Украины с МВФ, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестгруппы Dragon Capital Сергей Фурса.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он отметил, что среди возможных итогов выборов были варианты, при которых Ю.Тимошенко становилась президентом или премьер-министром при президенте В.Зеленском.

"После первого тура риски вариантов A и B существенно уменьшились, поэтому рынок адекватно воспринимает ситуацию", – сказал эксперт.

По его мнению, рынок в целом пока позитивно воспринимает В.Зеленского, так как не видит большой угрозы продолжению программы с МВФ при его президентстве.

С.Фурса добавил, что увеличение определенности и приближение завершения выборов для рынков уже само по себе позитивно.

"Рынок может оставаться позитивным, пока он не увидит и не почувствует обратного (в словах и действиях В.Зеленского в отношении сотрудничества с МВФ – ИФ)", – подчеркнул специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестгруппы Dragon Capital.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии на котировки украинских активов кадровых предложений В.Зеленского, С.Фурса отметил, что такие должности из сферы полномочий главы государства, как министр обороны или глава МИД, для рынка не столь важны. "Но если, например, экс-министра финансов Александра Данилюка назначат главой администрации президента, то рынок позитивно отреагирует", – считает эксперт.

В то же время он добавил, что если В.Зеленский "заикнется о смене правления Нацбанка", то рынок сразу развернется в другую сторону.

Говоря о вероятной динамике котировок украинских активов в случае окончательной победы В.Зеленского во втором туре, С.Фурса указал, что в текущие котировки уже заложена очень большая вероятность такой победы. "Пока кажется, что разрыв (между В.Зеленским и П.Порошенко – ИФ) очень большой, чтобы его ликвидировать", – пояснил специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестгруппы Dragon Capital.

Глава аналитического отдела инвесткомпании "Адамант Капитал" Константин Фастовец в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что на текущий момент рынки реагируют нейтрально на итоги первого тура выборов. "Возможно, это связано с тем, что предварительные данные по результатам достаточно близки к предвыборным оценкам социологов", – сказал он.

По его мнению, учитывая, что В.Зеленский является намного менее понятным кандидатом для инвесторов чем П.Порошенко, реакции на его высокие шансы победить стоит ждать, скорее, негативной.

"В то же время не исключен сценарий, в котором продажи начнутся только при наличии реализации конкретных рисков: например, первых признаков отказа от сотрудничества с МВФ, отката определенных реформ, и т.д.", – добавил аналитик.

Он считает, что никаких существенных структурных изменений на рынке капитала в краткосрочной перспективе я не ожидаю.

Как сообщалось со ссылкой на данные ЦИК, по итогам обработки 80,2% протоколов В.Зеленский набирает 30,4%, П.Порошенко – 16,03%, Ю.Тимошенко – 13,24%.