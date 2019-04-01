Экономика

14:17 01.04.2019

Основатель Rozetka сомневается в возможности реализации Зеленским "нулевой декларации"

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Основатель Rozetka сомневается в возможности реализации Зеленским "нулевой декларации"

Основатель и совладелец компании крупнейшего украинского интернет-магазина Rozetka.ua (ООО "Розетка.Уа", Киев) Владислав Чечеткин считает кандидата в президенты Владимира Зеленского "джокером в колоде", и не берется прогнозировать изменения в бизнес-среде при победе этого кандидата на президентских выборах, однако сомневается в возможности реализации ранее заявленной "нулевой декларации" для бизнеса.

"Он "джокер". Может произойти что угодно", - отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, по словам основателя "Розетки", вопрос "нулевой декларации", анонсированный В.Зеленским как часть его предвыборной кампании – спорный, поскольку явно не получит поддержки в Верховной Раде.

"Если говорить о "нулевой декларации" - он ее не проведет через Раду. Это уже обсуждалось ранее при Порошенко. Но вообще без этого "нуля" двигаться дальше сложно", - заявил В.Чечеткин, добавив, что опасается верить предвыборным обещаниям.

"У меня страх, что это пустые обещания. То есть, поводов верить - нет. А обманывали нас уже много раз", - подчеркнул основатель крупнейшего интернет-магазина.

Ранее на своей странице в соцсети Facebook он прокомментировал свой выбор в первом туре президентских выборов в Украине.

"Мой бизнес растет, я не встречал вымогательства на дорогах с 2015 года, у меня не блокировали бизнес, а самое большое нарушение со стороны контролирующих органов были три проверки подряд - нарушения не нашли, на этом и закончилось. Я, конечно, против войны, но за единую и свободную Украину и не знаю как, кроме военной силы, мы можем этого добиться. Знаю, что многое из несделанного - давно можно было сделать. Боюсь, что второй срок Порошенко может перерасти в диктатуру. Но буду голосовать за сделанное", - написал В.Чечеткин 30 марта.

Он также отметил, что переизбрание парламета также может улучшить ситуацию в стране.

Как сообщалось, Владимир Зеленский набирает 30,41%, Петр Порошенко 16,12%, Юлия Тимошенко 13,20% по итогам обработки трех четвертей протоколов ЦИК.

Теги: #чечеткин #rozetka #выборы
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