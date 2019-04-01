Экономика

12:38 01.04.2019

"ДТЭК Днепровские электросети" вынуждены отключить от энергоснабжения объекты критической инфраструктуры в связи с отсутствием у них поставщика

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"ДТЭК Днепровские электросети" вынуждены отключить от энергоснабжения объекты критической инфраструктуры в связи с отсутствием у них поставщика

"ДТЭК Днепровские электросети" вынуждены выполнить требование госпредприятия (ГП) "Укринтерэнерго" как поставщика "последней надежды" (ППН) и прекратить электроснабжение с 1 апреля 2019 года потребителям, у которых закончился срок договора с ППН, а договора с новыми поставщиками не были заключены.

Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник.

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В сообщении отмечается, что в марте "Укринтерэнерго" подало заявки на отключение от электроснабжения коммунальному предприятию "Марганецкий водоканал", госпредприятию "Барьер" (обслуживание хвостохранилищ радиоактивных отходов), "Цирконий" (выпуск продукции, обеспечивающей потребности ядерно-топливного цикла для страны), ООО "Криворожский завод горного машиностроения", а также международному аэропорту "Кривой Рог".

"ДТЭК Днепровские электросети" напоминают, что Кабинет министров 27 марта распоряжением №200-р рекомендовал ГП "Укринтерэнерго" с 1 апреля 2019 года заключить договора на поставку электроэнергии по свободным ценам со всеми потребителями, которые ранее находились у него на поставке электроэнергии как у поставщика "последней надежды", и не нашли нового поставщика.

Вместе с тем, как отметили в компании, на 31 марта она не получила уведомления о заключении ГП "Укринтерэнерго" новых договоров с такими клиентами, как не получала и уведомления об отзыве заявки на отключение. ОСР обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку ППН в обозначенный срок - 1 апреля 2019 года, подчеркивается в сообщении.

"ДТЭК Сети" – операционный холдинг в структуре энергетического холдинга "ДТЭК". В него входят "ДТЭК Киевские электросети", "ДТЭК Днепровские электросети", "ДТЭК Донецкие электросети", "ДТЭК Высоковольтные сети", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь".

Как сообщалось, согласно закону "О рынке электроэнергии", с 1 января 2019 года введены новые правила работы на розничном рынке э/э. Энергоснабжающие компании (облэнерго) были разделены на операторов системы распределения (ОСР) и поставщиков. Все небытовые потребители должны были заключить новые договора на распределение и поставку э/э. Ряд госструктур и коммунальных предприятий, в том числе и некоторые водоканалы, не смогли заключить новые соглашения и перешли на потребление э/э от "поставщика последней надежды" на условии акцептованной поставки. Услуги ППН стоят на 25-30% дороже, чем у ПУУ и других поставщиков. Максимальный период, в течение которого можно пользоваться услугами ППН, – 90 дней.

Теги: #укринтерэнерго #дтэк #отключения #поставки #э_э
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