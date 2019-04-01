Одесса завершила отопительный сезон 1 апреля

Городской голова Одессы Геннадий Труханов распорядился завершить отопительный сезон 2018/19 гг. с 1 апреля.

"Руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, обеспечить их отключение", - говорится в обнародованном на сайте Одесского горсовета распоряжении №227 от 29 марта 2019 года.

Коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы" и руководителям других профильных предприятий также поручено начать плановые работы по ремонту теплотрасс и систем центрального отопления.