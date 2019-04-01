Экономика

12:28 01.04.2019

Одесса завершила отопительный сезон 1 апреля

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Одесса завершила отопительный сезон 1 апреля

Городской голова Одессы Геннадий Труханов распорядился завершить отопительный сезон 2018/19 гг. с 1 апреля.

"Руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, обеспечить их отключение", - говорится в обнародованном на сайте Одесского горсовета распоряжении №227 от 29 марта 2019 года.

Коммунальному предприятию "Теплоснабжение города Одессы" и руководителям других профильных предприятий также поручено начать плановые работы по ремонту теплотрасс и систем центрального отопления.

Теги: #сезон #отопительній #одесса
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