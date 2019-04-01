Экономика

11:09 01.04.2019

Рынок еврооблигаций Украины положительно отреагировал на итоги первого тура выборов – аналитик "Конкорд Капитал"

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Рынок еврооблигаций Украины положительно отреагировал на итоги первого тура выборов – аналитик "Конкорд Капитал"

Первая реакция международного долгового рынка на итоги первого тура выборов президента - положительная: ставки по суверенным облигациям снизились по состоянию на 10:30 утра от 0,26 процентных пункта (п.п.) за день по евробондам-2020 (0,46 п.п. за неделю) до 0,07 п.п. по евробондам-2026 (0,18 пп по неделю), сообщил руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий.

"Причиной такой динамики, по моему мнению, является то, что стало окончательно ясно: у (Юлии) Тимошенко нет шансов стать президентом. Ведь именно вариант с Тимошенко выглядел наиболее рисковым для суверенного долга, исходя из позиций по ключевым вопросам, которые противоречат программе МВФ", – сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" утром в понедельник.

По мнению руководитель аналитического отдела "Конкорд Капитал", текущие котировки международных долгов Украины в значительной степени учитывают победу Владимира Зеленского на президентских выборах, так как об этом свидетельствовали социологические рейтинги.

"Такой сценарий связан со значительной неопределенностью: он лучше, чем определенность по-Тимошенковски, но хуже чем определенность по-Порошенковски", – отметил А.Паращий.

Говоря о факторах, на которые в ближайшие недели может реагировать рынок, он выделил увеличение шансов на победу действующего президента Петра Порошенко, реакция на который, скорее, будет положительной, так как это более понятный президент для Запада.

Вторым фактором он назвал большую конкретику из уст В.Зеленского по поводу экономической политики, отношений с МВФ и другими западными институтами, перспектив обслуживания долга. "Скорее всего, такая конкретика будет конструктивной, поэтому можно ожидать положительную реакцию рынка", – добавил аналитик.

В случае окончательной победы В.Зеленского реакция рынка, как прогнозирует А.Паращий, будет, скорее, нейтральной, поскольку его победа уже учтена в цене. "Но не исключены как положительные, так и отрицательные изменения настроений рынка, в зависимости от риторики В.Зеленского и его окружения", – указал эксперт.

По его мнению, в случае победы П.Порошенко реакция участников рынка еврооблигаций Украины будет положительной.

Теги: #рынки #выборы #комментарий
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