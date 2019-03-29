JKX завершила 2018г с чистой прибылью $15,3 млн

Нефтегазовая компания JKX Oil&Gas с активами в Украине и России в 2018 году получила чистую прибыль в размере $15,26 млн по сравнению с чистым убытком $17,66 млн годом ранее, это первая прибыль по итогам года впервые с 2013 года.

Как отмечается в предварительном неаудированном годовом отчете компании на Лондонской фондовой бирже в пятницу, ее выручка увеличилась на 24,4% – до $92,87 млн благодаря более высоким ценам продажи продукции в Украине.

В документе подчеркивается, что если 2018 год JKX встречала с чистым долгом в $9,7 млн, то завершила его с чистой денежной позицией $8,2 млн.