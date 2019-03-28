Экономика

14:54 28.03.2019

Вспышка АЧС произошла на Хортице, территория острова объявлена карантинной зоной

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Вспышка АЧС произошла на Хортице, территория острова объявлена карантинной зоной

 В Запорожье на о.Хортица обнаружены трупы 15 диких кабанов, умерших от африканской чумы (АЧС), в связи с чем территория заповедного острова объявлена карантинной зоной, сообщили в ходе пресс-конференции в запорожской мэрии директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко и и.о. руководителя главного управления Госпотребслужбы в области Сергей Приходько.

По их словам, 26 марта в Госпотребслужбу области поступила информация о том, что на Хортице обнаружены три мертвых диких кабана. Экспертиза установила, что причиной гибели животных стала африканская чума свиней. По ситуации на 28 марта на заповедном острове уже найдены 15 трупов диких кабанов.

При этом, по данным Национального заповедника "Хортица", на острове живут порядка 100 диких кабанов. Поскольку инфекция АЧС является особо опасной для животных, популяции диких кабанов на Хортице угрожает инфицирование со 100% летальным исходом.

Вместе с тем, для людей и других животных АЧС не представляет опасности.

"Эта вспышка может нанести серьезный вред поголовью диких свиней на Хортице. И даже его уничтожить. Вся популяция находится под угрозой", - сообщил гендиректор Национального заповедника "Хортица".

Он отметил, что в настоящее время вместе с городскими властями и Минэкологии отрабатывается комплекс мер по ликвидации чрезвычайной ситуации на острове.

По словам и.о. начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области, на данный момент проводится обход территории острова для определения численности подверженных угрозе заражения животных, населяющих его.

"Зона наблюдения - прилегающая территория в радиусе 10 км. Введены карантинные ограничения такие как, реализация на рынках мяса со специализированных предприятий, где непосредственно проходил забой животных. Важно также проверять температурный режим реализации продукции и не покупать мясо на стихийный рынках", - отметил С.Приходько.

В результате вспышки АЧС остров Хортица объявлен карантинной зоной.

Теги: #ачс #хортица #запорожье
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