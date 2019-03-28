Экономика

14:53 28.03.2019

Акционеры "Укрнафты" утвердили смену главы компании, обновили набсовет

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Акционеры "Укрнафты" утвердили смену главы компании, обновили набсовет

Акционеры ПАО "Укрнафта" на состоявшемся в четверг собрании акционеров проголосовали за досрочное прекращение с 30 апреля 2019 года полномочий главы правления Марка Роллинса и избрание временно исполняющего эти обязанности Олега Геза, а также обновили набсовет с включением в него независимых членов, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников собрания.

По его словам, собрание также дало согласие на покупку НАК "Нафтогаз Украины" 4,062 млрд куб м газа добычи "Укрнафты".

Речь идет о договорах купли-продажи с определением цены по формуле импортного паритета: 1,25 млрд куб.м газа и 0,75 млрд куб. м текущей добычи, а также 2 млрд 61,805 млн куб. м из подземных хранилищ.

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"Договора предусматривают покупку "Нафтогазом" 2,062 млрд куб. м газа, что соответствует объему газа, поступившему от "Укрнафты" в ГТС в предыдущие периоды, а также 2 млрд куб. м газа будущей добычи. В свою очередь, "Укрнафта" направит полученные деньги исключительно на погашение налогового долга, а также других налоговых обязательств, которые возникнут в процессе выполнения договоров", – пояснил "Нафтогаз" в пресс-релизе по итогам собрания.

Соответствие условий этих договоров обычным рыночным условиям подтверждено независимым экспертом - ООО "КПМГ-Украина", добавили в НАК.

Досрочное прекращение полномочий М.Роллинса "Нафтогаз" пояснил желанием предоставить возможность новоназначенному набсовету воспользоваться своими полномочиями по избранию нового главы правления.

Согласно сообщению, новыми членами набсовета "Укрнафты" от "Нафтогаза" избраны исполнительный директор НАК Юрий Витренко, директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюка и директор департамента имущественных и корпоративных отношений НАК Полина Загнитко.

Вместо Андрея Коболева, Сергея Коновца и Константина Пожидаева от "Нафтогаза" в состав НС вошли экс-замминистра финансов Елена Макеева, член Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Андрея Бойцун и экс-глава НКЦБФР Олег Мозговой в качестве независимых членов совета.

Миноритарные акционеры (группа "Приват") переизбрали членом набсовета Уриэла Цви Лейбера и ввели в его состав Яну Мануилову. По их предложению еще тремя независимыми членами набсовета стали гендиректор инвесткомпании "Он-Лайн Капитал" Николай Почапский, ранее входивший в состав НС "Запорожский завод ферросплавов" Андрей Процик и экс-глава Всеукраинской общественной организации "Союз геологов Украины" Павел Загороднюк.

"Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,448 млн тонн. Добыча газа сократилась на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) – до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #укрнафта #набсовет #роллинс
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