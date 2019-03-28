Экономика

14:40 28.03.2019

Председатель НБУ задекларировал 17,3 млн грн дохода за 2018г

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Председатель НБУ задекларировал 17,3 млн грн дохода за 2018г

Председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий задекларировал 17,346 млн грн дохода за 2018 год, свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Заработная плата Я.Смолия в НБУ в прошлом году составила 3,686 млн грн, дивиденды от ООО "КУА Эталон Эссет Менеджмент" - 5,538 млн, проценты по счетам в Укрэксимбанке – 4,268 млн грн.

Согласно декларации, у Я.Смолия банковские счета в Укрэксимбанке на сумму $3,681 млн, в УкрСиббанке – 829 тыс. грн, в Райффайзен Банке Аваль - $4,552 тыс. и 82 тыс. грн, в Дельта Банке - 5,976 млн грн, в Ощадбанке - 474 тыс. грн.

Он также является совладельцем 12 офисов, дома, одной квартиры и физкультурно-оздоровительного комплексом в с.Погребы (Киевская обл.).

Кроме того, у Я.Смолия есть гидродроцикл, квадроцикл и гольфкар.

В его автопарке - три легковых автомобиля - Toyota LC 2006 года выпуска, VW Multivan 2012 года и Mitsubishi 2002 года.

Теги: #смолий #нбу #декларация
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