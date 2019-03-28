АМКУ расследует изменение МАУ, Ryanair и Wizz Air правил провоза ручного багажа

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начало расследование относительно изменения норм провоза ручной клади крупнейшей украинской авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" (МАУ), а также авиакомпаниями-лоукостерами Ryanair (Ирландия) и Wizz Air (Венгрия).

Об этом написал глава киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в своей колонке на сайте "Экономическая правда" в четверг.

"Сейчас киевское областное теротделение АМКУ начало исследование и сбор доказательств, в том числе готовим опрос потребителей и конкурентов на предмет возможных признаков нарушения конкурентного законодательства Украины в действиях авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и других авиаперевозчиков", - отметил он, подчеркнув, что исследование касается также Ryanair и Wizz Air.

Новые правила МАУ вступили в силу с 15 января 2019 года и заключаются в том, что пассажиры, в билеты которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета только одно место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик бесплатно и еще одну дополнительную единицу ручной клади весом до 5 кг и размерами не более чем 40x30x10 см за дополнительные EUR15. Любые дополнительные личные вещи, в т.ч. пакеты Duty Free, ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, бинокль и т.п. - будут считаться отдельным местом ручной клади или багажа и будут приняты к перевозке только после уплаты установленного за их перевозку тарифа.

Как отмечает А.Хмельницкий, ранее авиакомпании-лоукостеры Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) также изменили правила перевозки ручной клади, сделав платными все сумки на колесах с 1 ноября 2018 года и сославшись на необходимость обеспечения дешевизны билетов.

"Но МАУ никогда не позиционировала себя как перевизчик-лоукостер. МАУ - крупнейшая компания по перевозке пассажиров в Украине. Более того, введение МАУ новых условий перевозки ручной клади никак не повлияло на цену билетов и качество услуг", - подчеркивает он.

А.Хмельницкий отмечает, что при поиске билетов на сайте авиакомпании первой показывается цена на самый низкий по стоимости тариф, и только при выборе соответствующего рейса открывается весь перечень тарифов.

"То есть, потребитель услуги покупает билет не по той цене, которую он первой увидел при поиске, а по значительно более высокой, которая позволила бы ему взять с собой достаточно багажа для путешествия, хотя бы на 4-5 дней", - считает А.Хмельницкий.

По его словам, подобный подход можно трактовать как введение потребителя в заблуждение.

"Предполагаем, что у потребителей может сложиться ложное впечатление о реальной стоимости билета", - заявил А.Хмельницкий.

Он также напомнил, что Ryanair и Wizz Air уже были оштрафованы Итальянским антимонопольным ведомством (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) за изменение политики провоза ручного багажа на EUR3 млн и EUR1 млн соответственно.

"Это решение я считаю победой не только в деле защиты прав потребителей, но и в борьбе за добросовестную конкуренцию. Последствия этого решения выходят далеко за пределы Италии и влияют на всю Европу, в т.ч. и на Украину", - отметил А.Хмельницкий.

По его словам, совершение действий по части недобросовестной конкуренции, влечет за собой наложение штрафа в размере до 5% дохода от реализации продукции/услуг предприятия за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Как сообщалось, МАУ с 15 января 2019 года измениланормы перевозки ручной клади на всех своих рейсах, сократив количество предметов, разрешенных к бесплатной перевозке в салоне, до одного предмета верхней одежды и зонта. Новые нормы перевозки ручной клади зависят от базового тарифа и/или класса обслуживания, по которому куплен билет.

Ранее лоукост авиакомпании Wizz Air и Ryanair ужесточили правила перевоза ручной клади, сделав платными с 1 ноября 2018 года