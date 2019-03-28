Экономика

09:40 28.03.2019

Нефть продолжает сдержанное снижение, Brent у $67,73 за баррель

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Нефть продолжает сдержанное снижение, Brent у $67,73 за баррель

Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает сдержанное снижение вторую сессию подряд из-за неожиданного роста товарных запасов в США и сигналов ослабления роста мировой экономики, пишет Dow Jones.

Цена майских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:08 квуменьшилась на 10 центов (0,15%) - до $67,73 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,25 (0,42%), до $59,16 за баррель.

По итогам торгов в среду Brent подешевела на $0,14 (0,21%), до $67,83 за баррель, WTI - на $0,53 (0,88%) - до $59,41 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 22 марта, увеличились на 2,8 млн баррелей, до 442,3 млн баррелей. Сейчас уровень запасов примерно на 2% ниже среднего показателя для этого времени года за последние пять лет. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали сокращение нефтяных запасов на 2,2 млн баррелей.

Резервы бензина в США по итогам прошлой недели сократились на 2,883 млн баррелей, а дистиллятов - на 2,075 млн баррелей.

Объемы переработки нефти на НПЗ резко снизились, хотя в это время года обычно начинается увеличение в преддверии летнего сезона активного вождения.

С начала I квартала нефть подорожала более чем на 30%, поскольку страны ОПЕК+ исполнили обещание ограничить поставки на мировой рынок, а санкции США снизили экспорт Ирана и Венесуэлы. Однако параллельно продолжает возрастать неопределенность в отношении спроса на энергоносители.

Теги: #цены #нефть
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