В марте клиенты ПриватБанка получили более 1,1 млрд грн монетизированных субсидий

Клиенты ПриватБанка (Киев) – держатели пенсионных карточек - в марте получили более 1,1 млрд грн монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг, сообщается в пресс-релизе банка.

Согласно ему, средняя сумма выплаченных на карточки банка субсидий составила 1,553 тыс. грн.

По объему выплаченных субсидий лидируют Днепропетровская (148,1 млн грн), Киевская (130,6 млн грн) и Харьковская (86,9 млн грн) области. Наибольший средний размер выплачиваемых субсидий зафиксирован в Ривненской (1,907 тыс. грн), Волынской (1,895 тыс. грн) и Черниговской (1,880 тыс. грн) областях.

Минимальный средний размер субсидии получают жители Запорожской (1,372 тыс. грн), Одесской (1,137 тыс. грн) и Кировоградской (593 грн) областей.

Как сообщалось, правительство запустило программу монетизации субсидий, согласно которой субсидия будет перечислена денежным переводом, а пенсионерам будет выплачивать Пенсионный фонд одновременно с пенсией.

Программа монетизация субсидий в Украине действует как способ помощи уязвимым слоям населения. Сэкономленные благодаря эффективному потреблению ресурсов деньги будут оставаться у потребителей.

Ранее сообщалось, что правительство Украины по предложению Национального банка Украины (НБУ) и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.