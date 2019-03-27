"Нафтогаз" в апреле снизит цену на природный газ для промпотребителей на 19,1-23,6%

НАК "Нафтогаз Украины" в апреле 2019 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 19,1% (на 1,698 тыс. грн) по сравнению с действующей – до 7,188 тыс. за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом.

Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 7 тыс. 479,6 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС), что на 23,6% (на 2 тыс. 312,4 грн) ниже, чем в марте.

В НАК отмечают, что снизить цену на газ позволяет сложившаяся в марте благоприятная рыночная конъюнктура. При этом в апреле цена на газ будет снижена для бытовых потребителей (населения) в Кировоградской области на 2% – с 8,38 грн до 8,38 грн/1 куб. м (с учетом НДС и расходов на транспортировку), отказавшись от 2%-ной торговой наценки, разрешенной законодательством.

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.