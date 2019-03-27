МЭРТ зарегистрировал индустриальный парк "Подольск" в Одесской области

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) 22 марта включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк "Подольск" (Подольск Одесской обл.) площадью 31,07, инициатором создания которого стал Подольский горсовет.

Согласно информации, обнародованной на сайте МЭРТ, заявленный срок функционирования парка – 30 лет. На его территории, по предварительным расчетам, может быть создано до 1 тыс. новых рабочих мест.

Функциональное назначение ИП учитывает промышленный профиль города, доступную сырьевую базу и предусматривает размещение производств с обустройством инженерно-транспортной инфраструктуры таких отраслей как перерабатывающая промышленность (первичная и вторичная переработка сельхозсырья, производство пищевых продуктов и т.д.) и логистика (создание транспортно-логистического центра с возможным открытием таможенно-лицензионного склада).

Согласно сообщению, Подольский горсовет заключил меморандумы с тремя потенциальными участниками индустриального парка: ООО "Пасавтотранссервис" (пассажирские перевозки), фермерское хозяйство "Агропромсад" (выращивание ягод, орехов, фруктов) и ООО "Простир-Агробуд" (строительство дорог и автострад).

По информации МЭРТ, на сегодня в Реестр индустриальных парков уже включено 39 парков (в 2018 году - 9, в 2017 - 13). В 16 индустриальных парках выбраны управляющие компании, в пяти - вовлечены участники.

В Украине также функционируют восемь индустриальных парков, из которых пять были созданы до принятия закона "Об индустриальных парках".

Как сообщалось, в октябре 2016 года Верховная Рада приняла за основу законопроект о налоговых льготах для индустриальных парков, в частности, о нулевом налоге на прибыль в первые пять лет, об отмене импортной пошлины и пятилетней рассрочке импортного налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно данным на сайте парламента, в середине июля 2018 года этот документ был подготовлен ко второму чтению, однако на голосование еще не выносился.