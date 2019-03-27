Экономика

09:45 27.03.2019

МЭРТ зарегистрировал индустриальный парк "Подольск" в Одесской области

2 мин читать
МЭРТ зарегистрировал индустриальный парк "Подольск" в Одесской области

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) 22 марта включило в Реестр индустриальных (промышленных) парков индустриальный парк "Подольск" (Подольск Одесской обл.) площадью 31,07, инициатором создания которого стал Подольский горсовет.

Согласно информации, обнародованной на сайте МЭРТ, заявленный срок функционирования парка – 30 лет. На его территории, по предварительным расчетам, может быть создано до 1 тыс. новых рабочих мест.

Функциональное назначение ИП учитывает промышленный профиль города, доступную сырьевую базу и предусматривает размещение производств с обустройством инженерно-транспортной инфраструктуры таких отраслей как перерабатывающая промышленность (первичная и вторичная переработка сельхозсырья, производство пищевых продуктов и т.д.) и логистика (создание транспортно-логистического центра с возможным открытием таможенно-лицензионного склада).

Согласно сообщению, Подольский горсовет заключил меморандумы с тремя потенциальными участниками индустриального парка: ООО "Пасавтотранссервис" (пассажирские перевозки), фермерское хозяйство "Агропромсад" (выращивание ягод, орехов, фруктов) и ООО "Простир-Агробуд" (строительство дорог и автострад).

По информации МЭРТ, на сегодня в Реестр индустриальных парков уже включено 39 парков (в 2018 году - 9, в 2017 - 13). В 16 индустриальных парках выбраны управляющие компании, в пяти - вовлечены участники.

В Украине также функционируют восемь индустриальных парков, из которых пять были созданы до принятия закона "Об индустриальных парках".

Как сообщалось, в октябре 2016 года Верховная Рада приняла за основу законопроект о налоговых льготах для индустриальных парков, в частности, о нулевом налоге на прибыль в первые пять лет, об отмене импортной пошлины и пятилетней рассрочке импортного налога на добавленную стоимость (НДС). Согласно данным на сайте парламента, в середине июля 2018 года этот документ был подготовлен ко второму чтению, однако на голосование еще не выносился.

Теги: #индустриальный_парк #одесская_область #мэрт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:35 26.03.2019
Объем привлеченной Украиной материально-технической помощи в 2018 г. вырос на $1 млрд - МЭРТ

Объем привлеченной Украиной материально-технической помощи в 2018 г. вырос на $1 млрд - МЭРТ

13:02 21.03.2019
Правоохранители в Одесской области перекрыли канал контрабанды кокаина на сумму более $51 млн

Правоохранители в Одесской области перекрыли канал контрабанды кокаина на сумму более $51 млн

21:54 19.03.2019
Пожар на лесном массиве в Одесской области ликвидирован

Пожар на лесном массиве в Одесской области ликвидирован

19:15 19.03.2019
Пожар на лесном массиве в Одесской области локализован на 20 га, камыш на 30 га продолжает гореть – ГСЧС

Пожар на лесном массиве в Одесской области локализован на 20 га, камыш на 30 га продолжает гореть – ГСЧС

19:08 19.03.2019
МЭРТ создало рабгруппу по защите Украины в возможном арбитраже относительно леса-кругляка

МЭРТ создало рабгруппу по защите Украины в возможном арбитраже относительно леса-кругляка

16:03 18.03.2019
АМКУ рекомендовал МЭРТ устранить нарушения нормы бесплатной маркировки товаров

АМКУ рекомендовал МЭРТ устранить нарушения нормы бесплатной маркировки товаров

07:12 17.03.2019
В Одесской области правоохранители обнаружили контрафактные сигареты и большое количество спирта

В Одесской области правоохранители обнаружили контрафактные сигареты и большое количество спирта

22:26 16.03.2019
В Одесской области на пожаре погиб ребенок

В Одесской области на пожаре погиб ребенок

17:14 12.03.2019
МЭРТ предлагает отменить госрегистрацию договоров о СД с участием иностранного инвестора

МЭРТ предлагает отменить госрегистрацию договоров о СД с участием иностранного инвестора

13:45 12.03.2019
Украина возглавила Рабочую программу по сбору и отчетности статданных ВТО

Украина возглавила Рабочую программу по сбору и отчетности статданных ВТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет НБУ рекомендует сокращать долю ОВГЗ в портфелях госбанков и увеличивать их специализацию

Украина выплатила $110,6 млн процентов по евробондам-32 - Минфин

Госбюджет за 2 мес.-2019г сведен с дефицитом 13,7 млрд грн – Госказначейство

Госдолг Украины в феврале-2019 в долларовом эквиваленте снизился на 0,02%, в гривневом - на 2,76% - Минфин

"Киевэнерго" и еще четыре предприятия ТКЭ досрочно погасили задолженность перед "Нафтогазом"

ПОСЛЕДНЕЕ

Госстат подтвердил урожай зерновых на уровне 70 млн тонн – Минагропрод

"Фоззи Групп" завершило 2018 г. с чистой прибылью 147,6 млн гр

Совет НБУ рекомендует сокращать долю ОВГЗ в портфелях госбанков и увеличивать их специализацию

Украина выплатила $110,6 млн процентов по евробондам-32 - Минфин

Госбюджет за 2 мес.-2019г сведен с дефицитом 13,7 млрд грн – Госказначейство

Французская Aigle Azur планирует перевезти в 2019г из Киева в Париж и обратно около 16 тыс. пассажиров

"Укрспирт" в 2019г инвестирует 311 млн грн в систему е-учета продукции и модернизацию производства

Black Iron объявила о частном размещении на $1,5 млн под проект Шимановского железорудного месторождения

Uber покупает ближневосточного конкурента Careem за $3,1 млрд

Цены на нефть растут, Brent торгуется выше $67,3 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА