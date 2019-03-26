Объем привлеченной Украиной материально-технической помощи в 2018 г. вырос на $1 млрд - МЭРТ

Украина в 2018 году привлекла почти на $1 млрд больше международной технической помощи по сравнению с 2017 годом - $6,6 млрд на 618 проектов, свидетельствуют данные на сайте Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

"В 2018 году по сравнению с 2017-м международная техническая помощь увеличилась на 109 проектов, и соответственно, почти на $1 млрд. В частности, в 2018-м существенно увеличилось количество проектов ЕС – на 60, НЕФКО (Северная экологическая финансовая корпорация – ИФ) на 12, Германии на 13 и ООН – на 9", – указало МЭРТ.

Как указывается в сообщении МЭРТ, США в прошлом году остались самым крупным донором Украины по проектам международной технической помощи, профинансировав 124 проекта на $2 млрд.

Крупнейшими донорами международной технической помощи в минувшем году также стали ЕБРР – 44 проекта на $759,7 млн, ЕС – 235 проектов на $522,3 млн, Германия – 39 проектов на $286,9 млн, Канада – 18 проектов на $152,3 млн.

В секторальном разрезе наибольшее финансирование получила сфера национальной безопасности и обороны - $1,2 млрд, или 28%, ядерная безопасность - $819,1 млн, или 20%, управление и гражданское общество - $509,8 млн, или 12%, восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц - $356,7 млн, или 9%, региональное развитие - $334,7 млн, или 8%, энергетика и энергоэффективность - $262 млн, или 6%, по 3% - здравоохранение ($137 млн) и образование и наука ($120,8 млн).